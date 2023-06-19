ريال مدريد يستعير المهاجم المخضرم خوسيلو بعد التألق في دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ريال مدريد الإسباني استقدام المهاجم الدولي المخضرم خوسيلو على سبيل الإعارة من إسبانيول، بحسب ما أعلن النادي الملكي، اليوم الإثنين، في بيان، وكشف ريال انه يملك خيار شراء عقد خوسيلو في نهاية إعارة اللاعب البالغ 33 عاماً.

- بيلينغهام ينضم إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين دولار

وانضم خوسيلو إلى أكاديمية ريال مدريد في سن العشرين ولعب موسمين مع الفريق الرديف كاستيا، وحمل ألوان الفريق الأول في 2011. وتوّج خوسيلو مع منتخب إسبانيا الأحد بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا بركلات الترجيح. وسيقدم وصيف الدوري الإسباني لاعبه الجديد، الثلاثاء، حسب «فرانس برس».

تألق وظهور خاص في النهائي أمام كرواتيا

وكان المهاجم الفارع الطول (1.92 م) احدى المفاجآت السارة في تشكيلة المدرب الجديد للمنتخب لويس دي لا فوينتي، فسجّل ثلاثة أهداف مع «لا روخا» في أربع مباريات، وكان بديلا في المباراة النهائية ضد كرواتيا، بعد أن سجل هدف الفوز المتأخر في نصف النهائي ضد إيطاليا.

وفيما تُسارع المنتخبات عادة باستدعاء اللاعبين المتألقين مع أنديتهم، تبدو قصة خوسيلو معكوسة، مع استعادة ريال مدريد لاعبه السابق، إثر تأديته المميزة في المباريات الدولية.