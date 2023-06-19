غوارديولا: مبابي ليس في دائرة اهتمام السيتي.. وبرشلونة يفاوض غوندوغان

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بطل أوروبا وإنجلترا في كرة القدم، أنه لن يتقدم بعرض لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، كما كشف اهتمام برشلونة بضم لاعب وسطه الألماني إيلكاي غوندوغان.

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وقال غوارديولا، اليوم الإثنين، على هامش دورة في رياضة الغولف في إسبانيا «تعرفون إلى أين يريد الرحيل»، ملمحاً إلى الرغبة المستمرة لريال مدريد الإسباني في ضمّ مبابي هداف مونديال قطر، ويرتبط اللاعب (24 عاماً) بعقد حتى 2024 مع باريس، حسب «فرانس برس».

مبابي يمهد لانهاء عقده مع باريس سان جيرمان

وأبلغ مبابي ناديه عدم رغبته في تمديد عقده، وهو يخطط للبقاء موسماً أخيراً مع فريق العاصمة، مما قد يعني رحيله في نهاية موسم 2023-2024 مجاناً. وكان مبابي فضّل البقاء مع سان جرمان الموسم الماضي، رغم تلقيه عرضاً من الفريق الملكي.

غوارديولا يتمسك بلاعبه إيلكاي غوندغان

وقال غوراديولا على هامش دورة «ليجيندس تروفي» في إمبورادا بمسقط رأسه كتالونيا، «أن سيتي المتوج بثلاثية تاريخية يتنافس مع فريقه السابق برشلونة على خدمات لاعب الوسط إيلكاي غوندغان».

وينتهي عقد لاعب الوسط الألماني الدولي الصيف الجاري ويريد غوارديولا بقاءه، بيد أن برشلونة يسعى إلى جذبه نحو «الليغا» الإسبانية، قائلا «أعرف أن برشلونة مهتم. وسيتي أيضاً، آمل في بقائه معنا. بحال ذهابه إلى برشلونة سيكون انتقالاً رائعاً بالنسبة لهم. نحن نقاتل من أجل بقائه».