  • Alwasat News
Atwasat

خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 03:11 مساء
خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا 2023
مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تصفيات الأمم 2023. (فرانس برس)
alwasat radio

لحق منتخب غينيا الاستوائية بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، أمس السبت، بالفوز على تونس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بينما خسر منتخب المغرب بدوره أمام جنوب أفريقيا بهدفين لهدف، وكان منتخبا «نسور قرطاج» و«أسود الأطلس» ضمنا التأهل منذ الجولات السابقة.

بعد ضمان تأهلما في الجولات السابقة، تلقى منتخبا المغرب وتونس خسارتين مفاجئتين بهزيمتهما تواليًا أمام جنوب أفريقيا بهدفين لهدف وغينيا الاستوائية بهدف نظيف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، حسب «فرانس برس».

- المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

كان منتخب غينيا الاستوائية في حاجة إلى التعادل فقط ليضمن تأهله، غير أنه خرج بثلاث نقاط بفوزه على منتخب «نسور قرطاج» الذي سبق أن ضمن تأهله بنتيجة 1-صفر سجله القائد إميليو نسوي (85 من ركلة جزاء). وبهذا الفوز ارتقى منتخب غينيا الاستوائية إلى صدارة المجموعة العاشرة مع 12، بفارق نقطتين عن تونس الثانية التي سبق أن تغلبت عليه برباعية نظيفة.

وضمن المجموعة الحادية عشرة في مباراة بين منتخبين حسما تأهلهما، فاز منتخب جنوب أفريقيا على المغرب 2-1. سجل هدفي جنوب أفريقيا الحارس المغربي منير القجوي من طريق الخطأ في مرماه (5) وزاخيلي ليباسا (48)، فيما أحرز حكيم زياش هدف «أسود الأطلس» الوحيد في الدقيقة 60.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر

الخارجية الأميركية: السلطات القضائية في ليبيا تفتقد فهم جرائم الاتجار بالبشر
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كينغسلي كومان.. جوكر فرنسي يبحث عن مزيد من الانسجام
كينغسلي كومان.. جوكر فرنسي يبحث عن مزيد من الانسجام
توتنهام يحسم التعاقد مع الجناح السويدي كولوسيفسكي قادما من يوفنتوس
توتنهام يحسم التعاقد مع الجناح السويدي كولوسيفسكي قادما من ...
بودية التضامن مع فينيسيوس ضد العنصرية.. البرازيل بالزي الأسود تهزم غينيا 4 / 1 (صور)
بودية التضامن مع فينيسيوس ضد العنصرية.. البرازيل بالزي الأسود ...
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة ...
خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا 2023
خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
المزيد
تقدم في مفاوضات باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي
تقدم في مفاوضات باريس سان جيرمان مع لويس إنريكي...
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه
سكالوني: الأرجنتين فوق أي لاعب.. وميسي لا يمكن تعويضه...
الليلة.. كرواتيا تواجه إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية ومودريتش يحلم بالذهب
الليلة.. كرواتيا تواجه إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية......
خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا 2023
خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم ......
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في ......
المزيد