خسارة مفاجئة للمغرب وتونس في التصفيات بعد ضمان التأهل لأمم أفريقيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط

لحق منتخب غينيا الاستوائية بركب المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، أمس السبت، بالفوز على تونس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الخامسة، بينما خسر منتخب المغرب بدوره أمام جنوب أفريقيا بهدفين لهدف، وكان منتخبا «نسور قرطاج» و«أسود الأطلس» ضمنا التأهل منذ الجولات السابقة.

بعد ضمان تأهلما في الجولات السابقة، تلقى منتخبا المغرب وتونس خسارتين مفاجئتين بهزيمتهما تواليًا أمام جنوب أفريقيا بهدفين لهدف وغينيا الاستوائية بهدف نظيف في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم، حسب «فرانس برس».

- المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

كان منتخب غينيا الاستوائية في حاجة إلى التعادل فقط ليضمن تأهله، غير أنه خرج بثلاث نقاط بفوزه على منتخب «نسور قرطاج» الذي سبق أن ضمن تأهله بنتيجة 1-صفر سجله القائد إميليو نسوي (85 من ركلة جزاء). وبهذا الفوز ارتقى منتخب غينيا الاستوائية إلى صدارة المجموعة العاشرة مع 12، بفارق نقطتين عن تونس الثانية التي سبق أن تغلبت عليه برباعية نظيفة.

وضمن المجموعة الحادية عشرة في مباراة بين منتخبين حسما تأهلهما، فاز منتخب جنوب أفريقيا على المغرب 2-1. سجل هدفي جنوب أفريقيا الحارس المغربي منير القجوي من طريق الخطأ في مرماه (5) وزاخيلي ليباسا (48)، فيما أحرز حكيم زياش هدف «أسود الأطلس» الوحيد في الدقيقة 60.