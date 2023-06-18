شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

اقتحم أحد المشجعين ملعب مباراة البرتغال ضد البوسنة والهرسك، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) في ألمانيا، قبل أن تشهد فوز البرتغال 3 - صفر.

وقد احتضن المشجع كريستيانو رونالدو، واحتفل على طريقته، وسط التقاط عدسات المصورين لحظة اقتحام المشجع، الذي بدا أنه عاشق للنجم البرتغالي المحترف بصفوف النصر السعودي.

وتوجه المشجع مباشرة لـ«الدون» وجلس أمامه، ثم قام واحتضنه بقوة قبل أن يحمله، وبعدها احتفل على طريقة كريستيانو الشهيرة.

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تدخل الأمن على الفور، للقبض على المشجع وإخراجه من الملعب، قبل تقدم منتخب البرتغال بهدف أول سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 44.

ويتربع المنتخب البرتغالي على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، من الانتصار في مباراتين، بينما يأتي سلوفاكيا في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط، من انتصار واحد على البوسنة وتعادل أمام لوكسمبورغ. في حين يحتل المنتخب البوسني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد انتصار واحد فقط.

مشجع يحمل كريستيانو في الملعب. (إنترنت)

مشجع يحمل كريستيانو في الملعب. (إنترنت)