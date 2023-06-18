توتنهام يحسم التعاقد مع الجناح السويدي كولوسيفسكي قادما من يوفنتوس

القاهرة - بوابة الوسط

حسم نادي توتنهام لكرة القدم، السبت، صفقة الجناح السويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الإيطالي، بعدما قرر التعاقد معه حتى العام 2028، بحسب ما أعلن ثامن الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ولعب كولوسيفسكي على سبيل الإعارة مع توتنهام خلال الأشهر الـ18 الأخيرة، بعدما كان انتقل إلى صفوفه في يناير 2022، منهيا موسمه الأول في المركز الرابع في «البريميرليغ».

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ولكن أول موسم كامل له مع نادي شمال لندن كان أقل نجاحا، حيث سجل هدفين فقط في 37 مباراة. كما لاحقته لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب. وقال توتنهام في بيان: «يسعدنا أن نعلن التوقيع الدائم لديان كولوسيفسكي من يوفنتوس»، حسب «فرانس برس».

وأضاف: «بعد انضمامه إلى النادي قادما من الدوري الإيطالي في يناير 2022، على سبيل الإعارة المبدئية لـ18 شهرا، وقّع اللاعب الدولي السويدي عقدا يستمر حتى العام 2028».

ووفقا للتقارير، سيدفع توتنهام 30 مليون يورو (33 مليون دولار) مقابل التعاقد مع اللاعب البالغ 23 عاما، وهي أول صفقة يجريها توتنهام منذ أن تولى المدرب الإسترالي الجديد أنج بوستيكوغلو مهامه الفنية في النادي.