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كينغسلي كومان.. جوكر فرنسي يبحث عن مزيد من الانسجام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 01:29 مساء
كينغسلي كومان.. جوكر فرنسي يبحث عن مزيد من الانسجام
كينغسلي كومان. (إنترنت)
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افتقد كينغسلي كومان الانسجام مع منتخب فرنسا، فكان الوحيد الذي خرج عن الإيقاع أمام جبل طارق المتواضع (3-0)، الجمعة، في محاولة لانتزاع صفة «الجوكر»، واحتلال موقع راسخ في هجوم المنتخب الأزرق. ففي نهاية موسم منهك للاعبين، ينشط تفكيرهم في العطل الصيفية، لكن لا يزال لاعب بايرن ميونخ الألماني يملك القدرة البدنية والحافز.

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وإذا كان زملاؤه قدموا أداء متواضعا، فإنه كان كافيا لتخطي المنتخب المصنف 201 عالميا، بينما شكّل لاعب باريس سان جيرمان السابق خطرا مستمرا من خلال اختراقاته على الممر الأيمن ومراوغاته. ونتيجة انجرافه ثم إرساله عرضية بالمسطرة، افتتح المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل برأسه في الدقيقة الثالثة، حسب «فرانس برس».

كومان يتحدث عن إسهاماته في الهدف الأول
قال الجناح البالغ 27 عاما: «في الهدف الأول كانت لحظة نادرة حصلت فيها على مساحة في دفاع الخصم. من الجيد أن تبدأ بهذا الشكل، وتخفّف الضغط عنك». كانت مواجهة جبل طارق الأخيرة لوصيف مونديال 2022، قبل مواجهة اليونان الإثنين على ملعب إستاد «دو فرانس»، ثم استهلال عطلة الصيف.

معتادا على لعب دور البديل في المنتخب، يحاول كومان استغلال كل الفرص المتاحة، وأثبت ذلك بعد دخوله نهائي مونديال قطر في الدقيقة 71 ضد الأرجنتين، حيث كان مصدر الهدف الثاني لكيليان مبابي، وضخّ الدماء في قطاع هجومي رتيب، لكن ليلته انتهت بركلة ترجيح ضائعة مهّدت لتتويج ليونيل ميسي ورفاقه.

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