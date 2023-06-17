  • Alwasat News
Atwasat

رياض محرز يرفض الأهلي السعودي ويتمسك بمانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 يونيو 2023, 08:27 مساء
رياض محرز يرفض الأهلي السعودي ويتمسك بمانشستر سيتي
رياض محرز يحتفل بأحد أهدافه مع مانشستر سيتي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حسم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بشأن الاستمرار مع ناديه أو الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي.

وكان رياض محرز محور تقارير صحفية عديدة تحدثت عن تلقيه عرضاً من الأهلي السعودي للانتقال إلى صفوفه اعتباراً من الموسم المقبل.

مساعدة الفريق
وقال محرز (32 عاما)، اليوم السبت، إنه يتبقى عامان على نهاية عقده مع مانشستر سيتي، وأن تركيزه منصب على مساعدة فريقه على الفوز بالمزيد من الألقاب.

وأضاف محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون استعداداً لمواجهة منتخب أوغندا غداً، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، أن عقده مع مانشستر سيتي يمتد لعامين مقبلين، وحتى الآن لا يوجد شيء، وأنه يركز فقط على مستقبله في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

كأس الاتحاد الإنجليزي: «هاتريك» محرز يقود الستي للنهائي

رسميا.. مانشستر سيتي يجدد عقد رياض محرز

كما أشار إلى أنه يضع تركيزه حالياً على مباراتي منتخب الجزائر أمام كل من أوغندا وتونس، وبعدها سيحصل على إجازة، ثم يرى ما سيحدث مستقبلاً وبالإضافة إلى عرض الأهلي السعودي يتردد أن رياض محرز تلقى عرضين من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعن تتويجه بدوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني جزائري يفوز باللقب القاري بعد رابح ماجر عام 1987، قال محرز: «انتظرنا التتويج بهذا اللقب فترة طويلة. ودعنا البطولة قبل ذلك من نصف النهائي وأيضا النهائي، لكن هذا الموسم تمكننا من التتويج بها».

وعن مواجهة أوغندا في مدينة دوالا بالكاميرون، قال: «تأهلنا للنهائيات بالفعل، وسنجرب في المباراة عدة أشياء قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، والمباراة ستكون فرصة جيدة للوافدين الجدد مثل حسام عوار لاكتشاف أجواء اللعب في أفريقيا».

وتأهل منتخب الجزائر بطل أفريقيا غام 2019 إلى نهائيات العام المقبل، بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، فيما تحتل تنزانيا وأوغندا المركز الثاني بأربع نقاط لكل منهما، بينما تتذيل النيجر ترتيب المجموعة بنقطتين قبل جولتين على النهاية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من «فيفا»

مصادر لـ«بوابة الوسط»: 4 أسماء لرئاسة التسييرية.. والأوجلي: لن نرحل إلا بقرار من...
بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة

بعثة الحج الليبية: 5212 حاجًا وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الجمعة
سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من مرحلتين (صور)

سلة الأهلي بنغازي تواصل التصدر دون خسارة.. ورباعي التتويج بنظام التجمع من ...
أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة

أخطاء شائعة تجنبها في ديكور المنازل الصغيرة
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟

«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)

المغرب يتوج بكأس العرب لقدم الصالات للمرة الثالثة على التوالي (صور)
توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس

توقيع كتاب «ليبيا العميقة: حتحات على ما فات؟» اليوم في طرابلس
«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا

«فاو» تطالب بمراجعة سياسات الأمن الغذائي والزراعي في ليبيا
القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة

القيادة العامة تثني على مخرجات «6+6».. وتدعو «النواب» و«الدولة» إلى الإسراع ...
أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور

أكثر من مليون طفل نازح في السودان وأجراس إنذار في دارفور
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا

إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية

بوتين: سلمنا بيلاروسيا مجموعة أولى من الرؤوس النووية
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين

غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين

ميكرون الأميركية لصناعة الرقائق الإلكترونية ستستثمر 600 مليون دولار في الصين
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
مبابي: البقاء في باريس سان جرمان «خياري الوحيد» حاليا
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام الأرجنتين
غضب جماهيري في إندونيسيا لغياب ميسي عن مباراة منتخبها أمام ...
رامي عباس: اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان «قصة قصيرة»
رامي عباس: اجتماع محمد صلاح مع رئيس باريس سان جيرمان «قصة قصيرة»
برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»
برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
المزيد
رياض محرز يرفض الأهلي السعودي ويتمسك بمانشستر سيتي
رياض محرز يرفض الأهلي السعودي ويتمسك بمانشستر سيتي...
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال ......
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا
إيقاف نجم كرة السلة الأميركي جا مورانت 25 مباراة لحمله سلاحا...
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة
أرسنال يجدد دماءه ويستغني عن 10 لاعبين بينهم موهبة فذة...
برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»
برشلونة يزاحم ريال مدريد في صفقة «مبابي»...
المزيد