رياض محرز يرفض الأهلي السعودي ويتمسك بمانشستر سيتي

القاهرة - بوابة الوسط

حسم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل بشأن الاستمرار مع ناديه أو الانتقال إلى نادي الأهلي السعودي.

وكان رياض محرز محور تقارير صحفية عديدة تحدثت عن تلقيه عرضاً من الأهلي السعودي للانتقال إلى صفوفه اعتباراً من الموسم المقبل.

مساعدة الفريق

وقال محرز (32 عاما)، اليوم السبت، إنه يتبقى عامان على نهاية عقده مع مانشستر سيتي، وأن تركيزه منصب على مساعدة فريقه على الفوز بالمزيد من الألقاب.

وأضاف محرز قبل إقلاع طائرة المنتخب الجزائري إلى الكاميرون استعداداً لمواجهة منتخب أوغندا غداً، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024، أن عقده مع مانشستر سيتي يمتد لعامين مقبلين، وحتى الآن لا يوجد شيء، وأنه يركز فقط على مستقبله في الفترة الممتدة بين أغسطس وديسمبر المقبلين.

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كما أشار إلى أنه يضع تركيزه حالياً على مباراتي منتخب الجزائر أمام كل من أوغندا وتونس، وبعدها سيحصل على إجازة، ثم يرى ما سيحدث مستقبلاً وبالإضافة إلى عرض الأهلي السعودي يتردد أن رياض محرز تلقى عرضين من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعن تتويجه بدوري أبطال أوروبا ليصبح ثاني جزائري يفوز باللقب القاري بعد رابح ماجر عام 1987، قال محرز: «انتظرنا التتويج بهذا اللقب فترة طويلة. ودعنا البطولة قبل ذلك من نصف النهائي وأيضا النهائي، لكن هذا الموسم تمكننا من التتويج بها».

وعن مواجهة أوغندا في مدينة دوالا بالكاميرون، قال: «تأهلنا للنهائيات بالفعل، وسنجرب في المباراة عدة أشياء قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، والمباراة ستكون فرصة جيدة للوافدين الجدد مثل حسام عوار لاكتشاف أجواء اللعب في أفريقيا».

وتأهل منتخب الجزائر بطل أفريقيا غام 2019 إلى نهائيات العام المقبل، بعدما تصدر المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، فيما تحتل تنزانيا وأوغندا المركز الثاني بأربع نقاط لكل منهما، بينما تتذيل النيجر ترتيب المجموعة بنقطتين قبل جولتين على النهاية.