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إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 05:37 مساء
إنقاذ 47 شخصاً أوهمهم تجار البشر باحتراف كرة القدم في البرتغال
ماريو كوستا رابطة الدوري البرتغالي (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت دائرة الأجانب والحدود في البرتغال، اليوم الخميس، أنها أجرت تحقيقاً في شمال البلاد، توصل إلى أن 47 شخصاً بينهم 36 قاصراً، وقعوا ضحية الاتجار بالبشر بعد استدراجهم ووعدهم باحتراف كرة القدم.

وأفادت دائرة الأجانب والحدود البرتغالية في بيان أصدرته، أنها أجرت عملية موسعة الإثنين الماضي في منطقة «غراند بورتو»، وأنه بناء على نتائج تلك العملية يجري استجواب مواطنين برتغاليين اثنين وخمس شركات للاشتباه في تورطهم في قضية اتجار بالبشر.

في حماية الدولة
وقالت الدائرة أنه جرى خلال العملية مصادرة وثائق مثل جوازات سفر وبطاقات إقامة لم تكن في حوزة حامليها، وأضافت أن الضحايا يخضعون الآن لحماية الدولة، حيث جرى استقبالهم في مؤسسات الضمان الاجتماعي لتوفير كافة أشكال الرعاية.

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وفي إطار هذا التحقيق، أُجريت عمليات تفتيش أيضاً في منزل ماريو كوستا، رئيس الجمعية العامة لرابطة الدوري البرتغالي، للاشتباه في تورطه في الشبكة، وفقاً لوسائل إعلام برتغالية.

يذكر أن رابطة «الليجا» أعلنت أمس الأربعاء، استقالة كوستا من منصبه الذي تولاه منذ عام 2016.

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