ريال مدريد يهزم برشلونة في «كلاسيكو» مواقع التواصل.. والأهلي الأول عربيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعتادت جماهير كرة القدم أن تتابع بشغف كبير المواجهات المثيرة بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وأصبحت مباريات الفريقين معروفة حول العالم بالـ«كلاسيكو» الذي يتابعه الملايين حول العالم.

وكنتيجة طبيعية لهذا التنافس والندية بين ريال مدريد وبرشلونة، أصبح للفريقين مشجعون في شتى أرجاء الأرض، يحرصون على متابعة كل صغيرة وكبيرة تخص الناديين، لكن هذه المتابعة نتج عنها «كلاسيكو» من نوع آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ريال مدريد الأول عالميا

ففي أحدث تقرير للمركز الدولي للدراسات الرياضية «CIES»، تفوق ريال مدريد على غريمه الكتالوني في عدد متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليسجل تفوقا ملحوظا في «كلاسيكو» مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لتقرير «CIES» الذي رصد وحلل أعداد متابعي الأندية حول العالم حتى شهر يونيو الجاري، فقد بلغ عدد متابعي ريال مدريد 363 مليون متابع عبر «تويتر وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك»، ليصبح النادي الأعلى متابعة عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبين التقرير نفسه أن متابعي نادي برشلونة بلغوا 342 مليون متابع موزعين على المنصات ذاتها، متأخرا بـ21 مليون متابع عن غريمه المدريدي.

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وجاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث بـ206 ملايين متابع، ثم باريس سان جيرمان الفرنسي بواقع 187 مليون متابع، وفي المركز الخامس جاء يوفنتوس الإيطالي ولديه 144 مليون متابع، يليه تشيلسي في المركز السادس وله 134 مليون متابع، ثم مانشستر سيتي سابعا بواقع 131 مليون متابع، ثم ليفربول ثامنا ولديه 131 مليون متابع، وبايرن ميونيخ تاسعا بـ127 مليون متابع، وأخيرا جاء أرسنال عاشرا وله 97.3 مليون متابع.

أما على صعيد الفرق العربية، فقد حل الأهلي المصري في المركز السابع عشر بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، بينما حل النصر السعودي في المركز التاسع عشر وله 32.2 مليون متابع.