مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، جدول مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا للجدول المنشور، فإن مانشستر سيتي سيبدأ الدفاع عن لقبه في الموسم المقبل بزيارة بيرنلي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء.

ويفتتح سيتي الموسم في 11 أغسطس المقبل، بينما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 19 مايو من العام 2024.

قمة مبكرة

كما يستضيف أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، فريق نوتنغهام فورست في أول مباراة، أما المدرب ماوريتسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد فيستهل مشواره في المسابقة بزيارة إلى ليفربول، في أولى مباريات القمة في الموسم، حيث يسعى الفريقان إلى المنافسة بفوة على الفوز باللقب بعدما قدم كل منهما موسما مخيبا وخرجا خاليي الوفاض.

وتشمل الجولة الافتتاحية مباريات تجمع توتنهام وبرنتفورد، ومانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون واندرارز، كما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا.

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وسيلعب شيفيلد يونايتد العائد للدوري الممتاز مع كريستال بالاس، فيما يتواجه لوتون تاون، الصاعد للأضواء للمرة الأولى منذ 1995، مع برايتون أند هوف ألبيون.

وكشف الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي هيمنة تامة لفريق مانشستر سيتي على الكرة سواء على مستوى المسابقات المحلية الإنجليزية أو الأوروبية. وتمكن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني العبقري بيب غوارديولا من إحراز ثلاثية تاريخية بفوزه بألقاب الدوري الكأس الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.