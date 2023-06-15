  • Alwasat News
Atwasat

مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 01:18 مساء
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي
تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الخميس، جدول مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. ووفقا للجدول المنشور، فإن مانشستر سيتي سيبدأ الدفاع عن لقبه في الموسم المقبل بزيارة بيرنلي الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء.

ويفتتح سيتي الموسم في 11 أغسطس المقبل، بينما تقام مباريات الجولة الأخيرة يوم 19 مايو من العام 2024.

قمة مبكرة
كما يستضيف أرسنال، وصيف بطل الموسم الماضي، فريق نوتنغهام فورست في أول مباراة، أما المدرب ماوريتسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد فيستهل مشواره في المسابقة بزيارة إلى ليفربول، في أولى مباريات القمة في الموسم، حيث يسعى الفريقان إلى المنافسة بفوة على الفوز باللقب بعدما قدم كل منهما موسما مخيبا وخرجا خاليي الوفاض.

وتشمل الجولة الافتتاحية مباريات تجمع توتنهام وبرنتفورد، ومانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون واندرارز، كما يلتقي نيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا.

- الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية

- عرض قطري أخير لشراء مانشستر يونايتد

وسيلعب شيفيلد يونايتد العائد للدوري الممتاز مع كريستال بالاس، فيما يتواجه لوتون تاون، الصاعد للأضواء للمرة الأولى منذ 1995، مع برايتون أند هوف ألبيون.

وكشف الموسم المنقضي من الدوري الإنجليزي هيمنة تامة لفريق مانشستر سيتي على الكرة سواء على مستوى المسابقات المحلية الإنجليزية أو الأوروبية. وتمكن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني العبقري بيب غوارديولا من إحراز ثلاثية تاريخية بفوزه بألقاب الدوري الكأس الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الاسود في سداسي التتويج

«في التسعين»: يعقوب عبدالله.. أبوسليم سيكون الحصان الاسود في سداسي التتويج
#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين

#في التسعين»: الفزاني ينتقد جماهير الأهليين
كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!

كاريكاتير خيري - النخبة السياسية!
دولة الصديق الكبير

دولة الصديق الكبير
المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا

المنتخب الوطني يفوز ودياً على طلائع الجيش المصري قبل مواجهة بتسوانا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا

ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
هيئة الرصد الإعلامي: برامج تلفزيونية تحرّض على مكوّن ثقافي ليبي

هيئة الرصد الإعلامي: برامج تلفزيونية تحرّض على مكوّن ثقافي ليبي
«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب

«مكافحة الأمراض» يستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد مرض الحصبة في مناطق الجنوب
حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»

حسابات زائفة على تويتر لـ«أميركيات شقراوات» تروج لاستضافة الإمارات قمة «كوب28»
إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا

إردوغان يلمّح إلى رفع معدلات الفائدة الرئيسية في تركيا
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية

الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية

دول عربية اشترت ربع صادرات إسرائيل العسكرية
طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي

طلال أبوخطوة: قضية حل اتحاد الكرة ليس لها علاقة بالتحكيم الرياضي
الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي

الأهلي طرابلس يلتقي اتحاد بن قرادن التونسي ودياً استعداداً للدور السداسي
بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة

بعد توقفها 10 سنوات.. استئناف عمليات المفاصل الصناعية بمستشفى الهضبة
محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد

محمد صولة ينضم لصفوف القادسية الكويتي لمدة موسم قابل للتجديد
الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الصيني يدعو إلى «عضوية كاملة» لفلسطين في الأمم المتحدة
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف النهائي

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يودع كأس العرب بالخسارة من المغرب في نصف ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شاهد: لحظة تخطي أوروغواي لإيطاليا والفوز بكأس العالم للشباب
شاهد: لحظة تخطي أوروغواي لإيطاليا والفوز بكأس العالم للشباب
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
«دنفر ناغتس» يحرز لقب «إن بي إيه» للمرة الأولى
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم ...
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11
الأهلي المصري بطلا لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
المزيد
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي.. وقمة مبكرة بين ليفربول وتشيلسي
مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة ......
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية
الدوري الإنجليزي الأعلى ربحية في القارة الأوروبية...
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا
ماكرون يعلن تدخله شخصيًا للإبقاء على مبابي في فرنسا...
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها...
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم المقبل
مبابي يضع باريس سان جيرمان في مأزق ويؤكد رحيله نهاية الموسم ......
المزيد