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فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 10:14 مساء
فاطمة سامورا تقرر ترك «فيفا» للتفرغ لعائلتها
فاطمة سامورا الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (أرشيفية: الإنترنت)
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قررت السنغالية فاطمة سامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ترك منصبها نهاية العام الحالي، وذلك لأسباب عائلية وشخصية.

وقالت سامورا، وهي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في الاتحاد الدولي، في بيان إنها تريد قضاء مزيد من الوقت مع عائلتها، بينما أشاد الإيطالي - السويسري جاني إنفانتينو رئيس «فيفا» بسامورا، ووصفها بانها إمرأة «رائدة»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للاتحاد الدولي
استعادة المصداقية
وقال الاتحاد الدولي في بيانه، إنه بعد مسيرة مهنية في الأمم المتحدة، تم تعيين سامورا (60 عاماً)، في منصبها في مايو 2016 بعد انتخاب إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي، وقد ساهمت في استعادة مصداقية «فيفا» بعد سلسلة من الفضائح.

وأضاف البيان إن كرة القدم للسيدات وصلت إلى آفاق جديدة تحت قيادتها، في حين أن نجاح كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا التي ستقام في الفترة من 20 يوليو إلى 20 أغسطس المقبلين، هو الهدف الرئيس الأخير لسامورا قبل التخلي عن مهامها.

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ووضعت سامورا حداً للتكهنات حول موقفها من خلال توقع إعلان استقالتها، التي تعتزم إضفاء الطابع الرسمي عليها الأسبوع المقبل مع مجلس الاتحاد الدولي، موضحة أنها تريد تكريس نفسها لعائلتها العام المقبل.

ولم يفصح «فيفا» عن معلومات بشأن هوية من سيخلف سامورا، التي وحدت الآراء حولها خلال سبعة أعوام قضتها في منصبها، بخلاف إنفانتينو الذي أثار الانقسامات في بعض مواقفه، حيث ضاعف من مقترحات الإصلاحات، التي لم تكتمل في بعض الأحيان، كفكرة إقامة كأس العالم مرة كل سنتين، وتصريحات مثيرة للجدل.

من ناحيتها، قالت سامورا التي جرى تعيينها في منصبها من دون خبرة في الرياضة أو بما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني، ولكن بسيرة مهنية طويلة كدبلوماسية، إن الانضمام إلى «فيفا» كان أفضل قرار اتخذته في حياتها.

وأمضت سامورا التي تجيد التحدث بأربع لغات، وهو أمر حيوي في الاتحاد الدولي الذي يضم 211 اتحاداً، معظم مسيرتها في الأمم المتحدة، كمنسقة للشؤون الإنسانية، لا سيّما في جيبوتي والكاميرون وتشاد وغينيا ومدغشقر ونيجيريا.

وتسلمت سامورا منصبها في الاتحاد الدولي خلفاً للفرنسي جيروم فالك الغارق في فضائح الفساد التي أطاحت أيضاً بالرئيس السابق لـ«فيفا» سيب بلاتر.

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