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شاهد: لحظة تخطي أوروغواي لإيطاليا والفوز بكأس العالم للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 07:03 مساء
شاهد: لحظة تخطي أوروغواي لإيطاليا والفوز بكأس العالم للشباب
تتويج منتخب أوروغواي بكأس العالم للشباب. (إنترنت)
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اقتحم لاعبو منتخب أوروغواي قاعة الصحافة حيث كان يعقد مدربهم مارسيلو برولي مؤتمراً عقب نهائي كأس العالم تحت 20 عاماً، أمس الأحد، للاحتفال معه باللقب. وعلى إيقاع موسيقى المورجا التقليدية في كرنفالات أوروغواي، اقتحم لاعبو «السيليستي» الذين تُوجوا أبطالاً للعالم ضد إيطاليا، غرفة الصحافة أمام أعين الصحفيين ومسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومدربهم الذي أصيب بالذهول، لكنه ابتسم عندما رآهم.

وردد اللاعبون الشباب هتافات «يدًا بيد مع برولي، سنفوز جميعًا»، وذلك عقب فوزهم على منتخب إيطاليا بهدف سجله لوسيانو رودريغيز قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بأربع دقائق. امتلأت مدرجات ملعب دييغو أرماندو مارادونا في مدينة لا بلاتا بالأرجنتين، مستضيفة البطولة، بالمشجعين الذين كانوا يرتدون قمصان وأوشحة منتخب أوروجواي، ودوّى هتاف «أنا سماوي» في شوارع المدينة عقب الفوز، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وأنهى منتخب أوروغواي سيطرة المنتخبات الأوروبية على اللقب بعد أربع نسخ متتالية، وتحديدًا منذ فوز البرازيل بلقب 2011 في كولومبيا، حيث فازت به فرنسا ثم صربيا ثم إنجلترا، وأخيرًا أوكرانيا في البطولة الأخيرة التي نظمتها بولندا في 2019.

وبعد محاولتين لاقتناص اللقب لم يكتب لهما النجاح في 1997 على يد الجار منتخب الأرجنتين، ثم في 2013 في تركيا بركلات الترجيح أمام فرنسا، تكللت المهمة الثالثة بنجاح.

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