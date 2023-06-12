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ميلان ينعي بيرلسكوني: شكراً لك أيها الرئيس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 06:45 مساء
ميلان ينعي بيرلسكوني: شكراً لك أيها الرئيس
سيلفيو بيرلسكوني. (تويتر)
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نعى نادي ميلان رئيسه ومالكه السابق سيلفيو بيرلسكوني، والذي قاده إلى القمة، بعدما حقق معه خمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثمانية ألقاب للدوري الإيطالي، ويدين ميلان بجزء كبير من تاريخه لقطب الإعلام الإيطالي الذي أمضى 31 عاماً على رأس «الروسونييري»، من 24 مارس 1986 وحتى 13 أبريل 2017، حقق خلالها إجمالاً 28 لقباً.

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وقال النادي الإيطالي في بيان: «يأسف ميلان بشدة لوفاة سيلفيو بيرلسكوني الذي لا ينسى ويمد محبته لعائلته ومعاونيه وأصدقائه المقربين». واختتم ميلان بيانه «شكراً لك أيها الرئيس. ستظل معنا إلى الأبد»، حسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

وتوفي سيلفيو بيرلسكوني، الذي سبق له أيضاً أن تولى منصب رئيس الوزراء بين 1994 و1995، ثم في الفترة ما بين 2001 و2006، وأخيراً بين 2008 و2011، اليوم الإثنين، عن عمر 86 عاماً بعد صراع مع المرض.

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