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الدمام تستقبل مفاوضات جيرارد لاختيار التدريب ما بين الاتفاق والقادسية والخليج

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 يونيو 2023, 06:07 مساء
الدمام تستقبل مفاوضات جيرارد لاختيار التدريب ما بين الاتفاق والقادسية والخليج
المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد. (أرشيفية : الإنترنت)
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وصل المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد إلى مدينة الدمام في شرق السعودية لمناقشة فرص تدريب ناد في الدوري السعودي الموسم المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على الملف من وكالة «فرانس برس»، اليوم الإثنين.

وقال المصدر الذي فضّل عدم كشف هويته كونه غير مخول بالتحدث للإعلام إن «جيرارد وصل إلى الدمام وسيزور أندية المنطقة الشرقية الاتفاق والقادسية والخليج». وأضاف أنه «طلب زيارة المدينة والاطلاع على منشآتها والتعرف على أكثر من نادٍ»، مؤكداً أنه «لم يوقع لأي ناد حتى الآن».

- ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

وأكدت شبكة قنوات «شركة الرياضة السعودية» النافذة، الإثنين، وصول جيرارد للدمام. ويأتي التفاوض مع جيرارد، قائد المنتخب الإنجليزي السابق وبطل أوروبا مع ليفربول 2005، بعد أيام من توقيع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة للاتحاد بطل الدوري السعودي.

موسم انتقالات صيفي ساخن
ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات صيفي ساخن مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق بالبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى يونيو 2025.

ويأتي ذلك في إطار مشروع رياضي ضخم كلفته ملايين الدولارات مموّل حكومياً بهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

استحواذ صندوق الاستثمارات العامة
والأسبوع الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد. وهو ما سيوفر قدرة مالية هائلة لها. لكنّ تقارير صحفية أشارت إلى أن أندية أخرى تتفاوض مع لاعبين أو مدربين كبار على الصعيد العالمي.

سوء نتائج في أستون فيلا
وأُقيل جيرارد من تدريب أستون فيلا الإنجليزي في أكتوبر الماضي بعد 11 شهراً فقط على رأس الفريق بسبب سوء النتائج. وقبلها، استلم مهمة تدريب رينجرز الإسكتلندي وأحرز معه لقب الدوري في 2021، منهياً هيمنة مطلقة لسلتيك على مدى عقد من الزمن.

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