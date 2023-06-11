ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

فتح نادي الاتفاق السعودي خط مفاوضات رسميًا مع ستيفن جيرارد قائد المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول السابق لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خلفًا للمدرب الإسباني أنتونيو كازولا الذي قاد الفريق لاحتلال المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدرس ستيفن جيرارد العرض غير المتوقع من الاتفاق لتولي منصب المدير الفني، إلا أنه رحب بالفكرة لكنه طلب وقتًا لدراسة العرض.

وترك جيرارد (43 عامًا) منصبه كمدرب لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الإسكتلندي الممتاز موسم 2020-2021، حيث أنهى الموسم دون أي هزائم.

ونجح الاتفاق في احتلال المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، بعد تذبذبات فنية عاشها الفريق الشرقي خلال الموسم.

من جهتها، أكدت جريدة «ليكيب» الفرنسية، وجود مفاوضات بين نادي الاتفاق مع ستيفن جيرارد، وقالت إن عرض نادي الاتفاق يمتد لموسمين، وأن المدرب الإنجليزي طلب مهلة حتى الأسبوع المقبل لتحديد قراره النهائي بشأن عرض نادي الاتفاق.

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وأوضحت الجريدة الإنجليزية أن جيرارد يملك عرضين أيضًا من ليستر سيتي وليدز يونايتد، اللذين هبطا إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وتوقف أسطورة ليفربول عن العمل منذ إقالته من قبل أستون فيلا في أكتوبر الماضي. وجرى ربط جيرارد أخيرًا بتدريب ليستر، حيث كان «الثعالب» يبحثون عن مدرب جديد ليحل محل دين سميث بعد هبوطهم إلى الدرجة الثانية.

اهتمام عالمي

وتحظى الكرة السعودية باهتمام عالمي وقدر واسع من المتابعة في جميع أنحاء العالم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في وقت سابق من هذا العام، وتوقيع أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة مع نادي الاتحاد في الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان العديد من التعاقدات على مستوى المدربين واللاعبين بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.