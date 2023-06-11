  • Alwasat News
Atwasat

ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 09:36 مساء
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
ستيفن جيرارد خلال قيادته إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

فتح نادي الاتفاق السعودي خط مفاوضات رسميًا مع ستيفن جيرارد قائد المنتخب الإنجليزي ونادي ليفربول السابق لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، خلفًا للمدرب الإسباني أنتونيو كازولا الذي قاد الفريق لاحتلال المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين.

ويدرس ستيفن جيرارد العرض غير المتوقع من الاتفاق لتولي منصب المدير الفني، إلا أنه رحب بالفكرة لكنه طلب وقتًا لدراسة العرض.

وترك جيرارد (43 عامًا) منصبه كمدرب لأستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، قاد جيرارد رينجرز للفوز بلقب الدوري الإسكتلندي الممتاز موسم 2020-2021، حيث أنهى الموسم دون أي هزائم.

ونجح الاتفاق في احتلال المركز السابع في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة، بعد تذبذبات فنية عاشها الفريق الشرقي خلال الموسم.

من جهتها، أكدت جريدة «ليكيب» الفرنسية، وجود مفاوضات بين نادي الاتفاق مع ستيفن جيرارد، وقالت إن عرض نادي الاتفاق يمتد لموسمين، وأن المدرب الإنجليزي طلب مهلة حتى الأسبوع المقبل لتحديد قراره النهائي بشأن عرض نادي الاتفاق.

- رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

- ليس رونالدو وميسي وبنزيما فقط.. السعودية تخطط لخطف أبرز نجوم العالم

وأوضحت الجريدة الإنجليزية أن جيرارد يملك عرضين أيضًا من ليستر سيتي وليدز يونايتد، اللذين هبطا إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وتوقف أسطورة ليفربول عن العمل منذ إقالته من قبل أستون فيلا في أكتوبر الماضي. وجرى ربط جيرارد أخيرًا بتدريب ليستر، حيث كان «الثعالب» يبحثون عن مدرب جديد ليحل محل دين سميث بعد هبوطهم إلى الدرجة الثانية.

اهتمام عالمي
وتحظى الكرة السعودية باهتمام عالمي وقدر واسع من المتابعة في جميع أنحاء العالم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في وقت سابق من هذا العام، وتوقيع أفضل لاعب في العالم كريم بنزيمة مع نادي الاتحاد في الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة إعلان العديد من التعاقدات على مستوى المدربين واللاعبين بعد إطلاق مشروع تخصيص الأندية الرياضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي

«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة

الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة

مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة

3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء للانتخابات

وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء ...
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم

المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة ...
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء ...
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
المزيد
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي
ستيفن جيرارد يدرس عرضا لتدريب الاتفاق السعودي...
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم ......
الوداد يواجه الأهلي في قمة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا أو رد الاعتبار
الوداد يواجه الأهلي في قمة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا ......
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 ......
المزيد