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ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 07:43 مساء
ديوكوفيتش يُتوج بطلًا لرولان غاروس للتنس وينفرد بالرقم القياسي للألقاب الكبرى
ديوكوفيتش يسدد ضربة قوية خلال نهائي رولان جاروس اليوم (الإنترنت)
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فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة رولان غاروس الفرنسية للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد تغلبه على النرويجي كاسبر رود 7-6 (7-1) و6-3 و7-5، اليوم، في المباراة النهائية، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى التي حصد منها 23 لقباً، ويفض الشراكة في عدد الألقاب مع الإسباني رافايل نادال.

يعد هذا اللقب هو الثالث لديوكوفيتش في العاصمة الفرنسية بعد تتويجه باللقب الفرنسي العامين 2016 و2021، كما بات أكبر لاعب سنًا (36 عامًا) يتوج بطلًا في رولان غاروس، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأصبح النجم الصربي أيضًا على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت التي تملك 24 لقبًا. يذكر أن اللاعب الصربي حقق 11 من ألقابه الـ 23 الكبرى بعد أن تخطى الثلاثين من عمره.

إنجاز تاريخي
كما بات ديوكوفيتش أول لاعب في التاريخ يحرز لقب البطولات الأربع الكبرى ثلاث مرات على الأقل، وهو يحتاج إلى التتويج في بطولتي ويمبلدون الإنجليزية الشهر المقبل، وفلاشينغ ميدوز الأميركية، ليعادل إنجاز الأسترالي الأسطورة رود لايفر الذي حققه العام 1969 عندما فاز بالألقاب الأربعة الكبرى جميعها في عام واحد.

وبهذا التتويج أيضًا، سيستعيد ديوكوفيتش المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الذي سيصدر غدًا من الإسباني كارلوس ألكاراس الذي خسر أمامه في نصف النهائي.
وحقق ديوكوفيتش أيضًا فوزه الخامس في خمس مواجهات جمعت بينه وبين رود حتى الآن. وفشل رود للعام الثاني على التوالي في إحراز لقب بطولة رولان غاروس، بعد سقوطه العام الماضي أمام نادال حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في هذه البطولة مع 14 لقبًا.

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بدأ ديوكوفيتش الذي كان يخوض سابع نهائي له في العاصمة الفرنسية، المباراة بشكل سيئ من خلال ارتكابه العديد من الأخطاء المباشرة ما سمح لرود بالتقدم 3-صفر.

لكن اللاعب الصربي حافظ على هدوء أعصابه ليدخل أجواء المباراة تدريجيًا وينجح في إدراك التعادل 4-4، قبل أن يحسم المجموعة الأولى بعد شوط فاصل فاز به بسهولة 7-1.

وكان سيناريو المجموعة الثانية مماثلًا لكن في صالح ديوكوفيتش الذي تقدّم على منافسه بثلاثة أشواط نظيفة وحافظ على تقدمه حتى نهايتها. وفي المجموعة الثالثة ظل التعادل سيّد الموقف حتى الشوط الحادي عشر عندما نجح ديوكوفيتش في كسر إرسال منافسه ليتقدم 6-5 ثم فاز بإرساله وفي المباراة.

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