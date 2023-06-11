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الوداد يواجه الأهلي في قمة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا أو رد الاعتبار

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 06:00 مساء
الوداد يواجه الأهلي في قمة الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أفريقيا أو رد الاعتبار
مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد بالقاهرة (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت طرابلس، فريقا الوداد المغربي والأهلي المصري، على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في مباراة الإياب من الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفيما يأمل الوداد في تكريس تفوّقه في النهائيات على الأهلي، يبحث الفريق المصري عن تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب القارية، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويريد كل من الفريقين بسط سيطرته على كرة القدم الأفريقية، فقد تفوق الوداد على الأهلي مرتين سابقتين في نهائي 2017 برأسية وليد الكرتي بعدما تعادلا ذهابًا في القاهرة 1-1، والثانية الموسم الماضي عندما أقيم النهائي من مباراة واحدة على الملعب ذاته، بهدفين نظيفين سجلهما زهير المترجي.

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في المقابل، يمتلك الأهلي أفضلية الفوز ذهابًا الأسبوع الماضي في القاهرة بنتيجة 2-1، وبالتالي فإن فوزه أو تعادله كافيان تمامًا لتتويجه باللقب الحادي عشر في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي، بينما يحتاج الفريق المغربي إلى الفوز بأكثر من هدف ليتوج للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، علمًا بأن الاتحاد الأفريقي «كاف» يعتمد قاعدة أفضلية الأهداف المسجّلة خارج الأرض في حال التعادل.

وضيع الأهلي إمكانية دخول لقاء الإياب بأفضلية كبيرة، بعدما تقدم بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب عبر الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبدالمنعم «كهربا»، لكن الفريق المغربي قلّص الفارق في الدقائق الأخيرة من اللقاء عبر هدف أحرزه بوهرة.

دعم الجمهور
ويتمتع الوداد بأفضلية اللعب أمام جمهوره الذي يعول عليه كلاعب إضافي في الميدان، إذ كان له دور كبير في تألق الفريق في الأعوام الأخيرة بإحرازه العديد من الألقاب المحلية والقارية، فضلا عن خبرة العديد من لاعبيه في النهائيات لا سيما الدوليين منهم.

غياب المترجي
وسيلعب الفريق المغربي مفتقدًا خدمات بطل موقعة نهائي الموسم الماضي زهير المترجي بسبب الإصابة، ليلتحق بلائحة طويلة من المصابين أبرزهم الحارس الدولي أحمد رضى التكناوتي.

قوة الوداد والأهلي
ويعتمد المدرب البلجيكي على قوّة خط دفاعه بوجود الظهيرين الدولي يحيى عطية الله وأيوب العملود، مع المدافعين أمين فرحان والكونغولي الديمقراطي أرسين زولا، بالإضافة إلى الحارس يوسف مطيع. أما خط الوسط فيقوده يحيى جبران رفقة رضا الجعدي وأيمن الحسوني، بينما سيشغل الخط الأمامي محمد أوناجم وسيف الدين بوهرة والهداف السنغالي بولي سامبو.

ويعود لصفوف الأهلي حارسه المخضرم محمد الشناوي بدلًا من مصطفى شوبير الذي قدم مباراة جيدة ذهابًا، فيما لا يبدو أن المدرب السويسري كارسيل كولر سيجري تغييرات جوهرية على باقي التشكيلة، بوجود رباعي الدفاع التونسي علي معلول، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ويقود الوسط مروان عطية، المالي أليو ديانغ، وحمدي فتحي، ويشغل خط المقدمة الثلاثي تاو والشحات و«كهربا».

تعتبر هذه المباراة، المرة السابعة عشرة التي يلتقى فيها فريقان عربيان في نهائي البطولة القارية العريقة، والسادسة عشرة للأهلي في النهائي، كما هي المرة الأولى منذ أربعين عامًا التي يلتقي فيها نفس الفريقين في النهائي مرتين متتاليتين، حين تواجه الأهلي مع كوتوكو الغاني العامين 1982 و1983.

سجل البطولات
يذكر أن الأهلي أحرز لقب دوري أبطال أفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020 و2021، فيما توّج الوداد باللقب أعوام 1992، 2017 و2022.
 

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