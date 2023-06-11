  • Alwasat News
Atwasat

رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 04:55 مساء
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
نيمار خلال مشاركته في إحدى المباريات مع باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

بعدما تخطى مسؤولو نادي الهلال السعودي صدمة رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال إلى ناديهم، مفضلًا الانتقال إلى الدوري الأميركي واللعب لصالح نادي إنتر ميامي، بدأت إدارة «الزعيم» تحول اهتمامها صوب نجم آخر تعوض به الإخفاق في جلب ميسي.

ووسط الصفقات المتتالية التي تبرمها الأندية السعودية الكبرى لتدعيم صفوفها بلاعبي الصف الأول في القارة الأوروبية، يعد الهلال هو الخاسر الوحيد دون منازع لأنه لم يقم بإبرام أي صفقة كبيرة لتدعيم صفوفه، حيث كان قد وضع تركيزه وثقله في صفقة جلب ميسي التي كانت ستعد الضربة الكبر في تاريخ النادي والكرة السعودية على الإطلاق.

برشلونة يكذب ميسي في بيان رسمي.. ونيمار يعرض نفسه على «البارسا»

باريس سان جيرمان يسعى للتخلص من نيمار وجلب ديمبلي

لذلك أصبح الشغل الشاغل لإدارة الهلال هو تعويض ذلك الإخفاق من خلال التعاقد مع لاعب لا تقل نجوميته عن ميسي، أولًا بهدف الاستعداد للموسم الجديد ومحاولة الفوز بلقب بعد الفشل في الفوز بلقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، وثانيًا بهدف الحفاظ على صورة النادي باعتباره أحد كبار الكرة في السعودية والقارة الآسيوية برمتها.
معركة حامية
ويسعى الهلال أيضًا للتعاقد مع نجم كبير وعدد آخر من المحترفين الأجانب، استعدادًا لخوض منافسة حامية مع بقية الأندية التي دعمت صفوفها بلاعبين من العيار الثقيل مثل النصر الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والاتحاد الذي نجح في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي.

وفي هذا الإطار، كشفت شبكة «سي بي إس سبورت» الأميركية، أن نادي الهلال وجه تركيزه صوب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف التعاقد معه. ويرى مسؤولو الهلال أن نيمار يتمتع بالمواصفات ذاتها التي تميز ميسي، بالتالي سيكون أفضل خيار بالنسبة للنادي هو التعاقد معه.

ورجحت الشبكة الأميركية أن تكلل جهود الهلال بالنجاج في ظل رغبة إدارة باريس سان جيرمان في التخلص من نيمار (31 عاما)، حيث من الممكن أن يوافق الباريسيون على التخلي عن نيمار مقابل حصولهم على مبلغ ضخم يعوض التكاليف الباهظة التي تحملها النادي من أجل جلب نيمار.
وفد الهلال في باريس
وقالت شبكة «سي بي إس سبورت» الأميركية، إن وفدًا هلاليًا توجه إلى باريس أول أمس الجمعة، لاستطلاع موقف النجم البرازيلي من إمكانية قدومه إلى السعودية واختتام حياته الكروية بها، وأضافت إنه في حالة موافقة نيمار على اللعب للهلال فإن قيمة عقده ستكون موازية لقيمة عقد رونالدو مع النصر الذي يحصل على مئتي يورو سنويا، بالإضافة إلى دفع 45 مليون يورو كرسوم انتقال.
خيانة برشلونة
يذكر أن باريس سان جيرمان تمكن من الحصول على خدمات نيمار من خلال إغراء اللاعب على كسر عقده مع برشلونة، وقيام النادي بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 222 مليون يورو، ليصبح نيمار بذلك أغلى لاعب في التاريخ، هذا بالإضافة إلى تكبد النادي مبالغ كبيرة تمثل قيمة راتب اللاعب السنوي ومكافآته وغيرها من التكاليف.
الحلم الضائع
وهدف باريس سان جيرمان من وراء التعاقد مع نيمار ومن بعده النجم الفرنسي كيليان مبابي والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قيادة الفريق إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما فشل فيه الثلاثي فشلًا ذريعًا، الأمر الذي لم يعد يشجع الإدارة الباريسية على الاحتفاظ بنيمار خاصة بعد رحيل ميسي، حيث يمكنها أن تعيد بناء الفريق من جديد اعتمادًا على وجود مبابي بمفرده.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي

«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة

مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة

3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء للانتخابات

وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء ...
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم

المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي ...
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة ...
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
المزيد
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 ......
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي...
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة ......
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول ......
المزيد