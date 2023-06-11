رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي

القاهرة - بوابة الوسط

بعدما تخطى مسؤولو نادي الهلال السعودي صدمة رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الانتقال إلى ناديهم، مفضلًا الانتقال إلى الدوري الأميركي واللعب لصالح نادي إنتر ميامي، بدأت إدارة «الزعيم» تحول اهتمامها صوب نجم آخر تعوض به الإخفاق في جلب ميسي.

ووسط الصفقات المتتالية التي تبرمها الأندية السعودية الكبرى لتدعيم صفوفها بلاعبي الصف الأول في القارة الأوروبية، يعد الهلال هو الخاسر الوحيد دون منازع لأنه لم يقم بإبرام أي صفقة كبيرة لتدعيم صفوفه، حيث كان قد وضع تركيزه وثقله في صفقة جلب ميسي التي كانت ستعد الضربة الكبر في تاريخ النادي والكرة السعودية على الإطلاق.

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لذلك أصبح الشغل الشاغل لإدارة الهلال هو تعويض ذلك الإخفاق من خلال التعاقد مع لاعب لا تقل نجوميته عن ميسي، أولًا بهدف الاستعداد للموسم الجديد ومحاولة الفوز بلقب بعد الفشل في الفوز بلقبي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، وثانيًا بهدف الحفاظ على صورة النادي باعتباره أحد كبار الكرة في السعودية والقارة الآسيوية برمتها.

معركة حامية

ويسعى الهلال أيضًا للتعاقد مع نجم كبير وعدد آخر من المحترفين الأجانب، استعدادًا لخوض منافسة حامية مع بقية الأندية التي دعمت صفوفها بلاعبين من العيار الثقيل مثل النصر الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والاتحاد الذي نجح في التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي.

وفي هذا الإطار، كشفت شبكة «سي بي إس سبورت» الأميركية، أن نادي الهلال وجه تركيزه صوب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف التعاقد معه. ويرى مسؤولو الهلال أن نيمار يتمتع بالمواصفات ذاتها التي تميز ميسي، بالتالي سيكون أفضل خيار بالنسبة للنادي هو التعاقد معه.