غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

فك المدرب الإسباني بيب غوارديولا النحس الذي لاحقه منذ رحيله عن العملاق الكتالوني قبل 12 عامًا، وقاد مانشستر سيتي الإنجليزي إلى لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر الايطالي 1-0 في نهائي إسطنبول، السبت، ليفعلها بعيدا عن برشلونة.

تعاقد إماراتي في 2016

يأتي هذا بعد أن جلبه ملاك النادي الإماراتيون في 2016، لينجح غوارديولا في قيادة سيتي إلى معادلة أبرز إنجاز لكرة القدم الإنجليزية بتحقيقة ثلاثية «الدوري والكأس ودوري الأبطال» على غرار جاره وغريمه مانشستر يونايتد في 1999، حسب «فرانس برس».

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بالنسبة للإسباني، كان هناك حساب شخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته على مدى 12 عاما. ويُعدّ الكتالوني أبرز مدرّبي جيله مع 11 لقبًا في الدوري المحلي خلال 14 موسمًا أمضاها على رأس: برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، وسيتي الإنجليزي.

معاناة بعد الخروج من قلعة برشلونة

لكن منذ تتويجه القاري الثاني في 2011، وخلال أعوامه الثلاثة الأولى مع برشلونة، عانى غوارديولا سلسلة هزائم في الأدوار المتقدمة، بعضها كان مؤلمًا.

وبعد السقوط الدرامي أمام تشيلسي الإنجليزي في نصف النهائي بعامه الأخير في ملعب كامب نو، توقف مشوار بيب عند ثلاث مرات في المربع الأخير مع بايرن ميونخ.

مع سيتي، احتاج إلى خمس محاولات لتخطي ربع النهائي، ثم بلغ النهائي، لكنه سقط في الامتحان الأخير أمام تشيلسي قبل عامين، ليستمر بحث النادي عن لقبه الأول في البطولة القارية الأم.