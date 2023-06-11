  • Alwasat News
Atwasat

غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 11 يونيو 2023, 03:59 مساء
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي
لاعب السيتي جاك غريليش يتحدث في لقاء تليفزيوني عقب التتويج بدوري الأبطال. (إنترنت)
alwasat radio

بعد خسارة مانشستر سيتي دوري الأبطال أمام تشيلسي مع مدربه بيب غوارديولا في 2021، اتُّهم الكتالوني بالتفكير الزائد، وتعقيد مهمة تشكيلته الغنية بالمواهب، لكن حسّه التكتيكي ساعده على تعويض بداية متقلبة هذا الموسم، وقاد الفريق إلى تحقيق إنجاز تاريخي للقسم الأزرق من مدينة مانشستر.

- غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

التخلي عن البرتغالي جواو كانسيلو
تساءل غوارديولا علنًا في يناير الماضي حول مدى تعطش لاعبيه للاستمرار في إحراز الألقاب، بينما كان يتأقلم هدافه النرويجي الفتاك إيرلينغ هالاند في طريقه لتسجيل 52 هدفًا في مختلف المسابقات. وطُرحت تساؤلات كثيرة حول سبب التخلي عن البرتغالي جواو كانسيلو في فترة الانتقالات الشتوية، مما قلّص موارد «سيتيزنس» في مركز الظهير، حسب «فرانس برس».

ستونز في خط الوسط لقلب موازين الخطة  
لكن غوارديولا امتلك خطة التحوّل إلى دفاع من ثلاثة، حيث زجّ قلب الدفاع جون ستونز في خط الوسط الذي احتله كانسيلو في المواسم الماضي، فحصد الفريق نتائج رائعة. وقال لاعب الوسط الهجومي جاك غريليش، بعد التتويج السبت، عن مدربه «إنه عبقري».

وأضاف: «ذهبت لرؤيته لأقول له شكرًا لك. أنت من جعلت كل هذا ممكنًا بالنسبة لي. لقد منحتني الكثير من الثقة بعد شرائي بسعر غالٍ (115 مليون يورو). حتى في العام الماضي عندما كنت ألعب بشكل سيئ للغاية ظل بجانبي يتحدث معي، وهذا العام منحني تلك المساحة لألعب. لذا أردت أن أشكره».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)

الهمالي يحل سادسًا في بطولة العالم للقوة البدنية بمالطا (صور)
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري ...
«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟

«تحقيقات»: هل لإيطاليا أنشطة مشبوهة في ليبيا برعاية الحكومة؟
«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا

«هذا المساء»: آراء حول الملكية في ليبيا
«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي

«كلينكا»: سبل وقاية النساء من الورم الليفي
«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر

«يحكى أنَّ»: الأكاديمية والكاتبة الملهمة سكينة بن عامر
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة

مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته

مجتمع للسكان الأصليين في إندونيسيا يطالب بقطع الإنترنت عن منطقته
3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة

3 توجيهات من حماد مع وصوله إلى الكفرة
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء للانتخابات

وهيبة: «الرئاسي» مستعد للتشاور مع القوى الوطنية بمشاركة البعثة لتهيئة الأجواء ...
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل

خبراء طيران يتوقعون استمرار ارتفاع أسعار تذاكر السفر على المدى الطويل
«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم

المصلي: كرة القدم لا تعرف الواسطة.. والجمهور لا يرحم
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي ...
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة ...
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول في دوري ......
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
المزيد
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي
رادار الهلال يتجه صوب نيمار لتعويض فشل صفقة ميسي...
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 عامًا
غوارديولا يحسم الحساب الشخصي مع مسابقة أفلتت من قبضته 12 ......
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي
غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي...
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال
غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة ......
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة
مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول ......
المزيد