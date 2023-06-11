غريليش: لدينا مدرب عبقري نجح في تحوّل السيتي بحسه التكتيكي

القاهرة - بوابة الوسط

بعد خسارة مانشستر سيتي دوري الأبطال أمام تشيلسي مع مدربه بيب غوارديولا في 2021، اتُّهم الكتالوني بالتفكير الزائد، وتعقيد مهمة تشكيلته الغنية بالمواهب، لكن حسّه التكتيكي ساعده على تعويض بداية متقلبة هذا الموسم، وقاد الفريق إلى تحقيق إنجاز تاريخي للقسم الأزرق من مدينة مانشستر.

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التخلي عن البرتغالي جواو كانسيلو

تساءل غوارديولا علنًا في يناير الماضي حول مدى تعطش لاعبيه للاستمرار في إحراز الألقاب، بينما كان يتأقلم هدافه النرويجي الفتاك إيرلينغ هالاند في طريقه لتسجيل 52 هدفًا في مختلف المسابقات. وطُرحت تساؤلات كثيرة حول سبب التخلي عن البرتغالي جواو كانسيلو في فترة الانتقالات الشتوية، مما قلّص موارد «سيتيزنس» في مركز الظهير، حسب «فرانس برس».

ستونز في خط الوسط لقلب موازين الخطة

لكن غوارديولا امتلك خطة التحوّل إلى دفاع من ثلاثة، حيث زجّ قلب الدفاع جون ستونز في خط الوسط الذي احتله كانسيلو في المواسم الماضي، فحصد الفريق نتائج رائعة. وقال لاعب الوسط الهجومي جاك غريليش، بعد التتويج السبت، عن مدربه «إنه عبقري».

وأضاف: «ذهبت لرؤيته لأقول له شكرًا لك. أنت من جعلت كل هذا ممكنًا بالنسبة لي. لقد منحتني الكثير من الثقة بعد شرائي بسعر غالٍ (115 مليون يورو). حتى في العام الماضي عندما كنت ألعب بشكل سيئ للغاية ظل بجانبي يتحدث معي، وهذا العام منحني تلك المساحة لألعب. لذا أردت أن أشكره».