غوارديولا: لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم.. وثقة الإدارة وراء إنجاز دوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

عبر المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا عن امتنانه لإدارة النادي على تجديد الثقة فيه، بعد الفشل في تحقيق دوري الأبطال خلال الموسمين الماضيين.

قد تُوج مانشستر سيتي باللقب الأول في تاريخه بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0، السبت، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول خلال المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين، حسب «فرانس برس».

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رودري يسجل الهدف التاريخي

سجل الدولي الإسباني رودري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 68، ليسهم في ثلاثية تاريخية لفريقه، بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين، ويكرر «السماوي» إنجاز جاره يونايتد العام 1999، وإنتر العام 2010.

حديث مهم لغوارديولا عقب التتويج

قال غوارديولا: «لقد كان الجميع يقول إن علينا أن نفوز بدوري الأبطال، لنكون كاملين. كل ما حققناه لم يكن كافيا إلا بالفوز بدوري الأبطال. أنا مدرب جيد أعرف ذلك، لكن لا يمكنني تحقيق الثلاثية كل موسم».

وأضاف: «أحد أهم الأسباب التي أوصلت الفريق إلى ما هو عليه هو أن أبوظبي والشيخ منصور استحوذوا على النادي. من دون ذلك، لم نكن لنصل إلى هنا».