مالك مانشستر سيتي يشيد بإنجاز دوري الأبطال تمهيدا لدخول مرحلة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

هنّأ نائب رئيس الإمارات مالك مانشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جماهير النادي الإنجليزي، لمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه على إنتر الإيطالي في المباراة النهائية.

وقال في تصريحات له بهذه المناسبة، بحسب وكالة أنباء الإمارات: «الإنجاز الذي حققه النادي جاء ترجمة حقيقية للإستراتيجية التي وضعت قبل 15 عاما، بهدف تطوير النادي». وأكد أن «دوري الأبطال ليس نهاية المطاف، بل بداية للدخول في مرحلة جديدة»، حسب «فرانس برس».

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وأضاف ابن زايد: «المرحلة الجديدة يرسخ فيها النادي مكانته بكل النسخ المقبلة من خلال وصوله الدائم للنهائيات، والمنافسة بقوة على اللقب مرات عديدة، لصناعة تاريخ يفخر به كل محبي وعشاق وجماهير النادي داخل بريطانيا وخارجها».

قد تُوج مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب الأول في تاريخه بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على إنتر ميلان الإيطالي 1-0، السبت، على ملعب أتاتورك الأوليمبي في إسطنبول خلال المباراة النهائية للنسخة الثامنة والستين.