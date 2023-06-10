  • Alwasat News
Atwasat

صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 10:54 مساء
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري الأبطال
الإسباني رودريغو هيرنانديز ولاعبو السيتي يحتفلون بهدف الفوز على إنتر ميلان في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في اسطنبول، 10 يونيو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

قاد اللاعب الإسباني رودريغو هيرنانديز كاسكانتي فريقه مانشيستر سيتي الإنجليزي للتتويج باللقب الأول في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز بهدف نظيف على نظيره إنتر ميلان الإيطالي عبر صاروخية جميلة.

وأحرز متوسط ميدان السيتي هدف المبارة الوحيد عند الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي احتضنته أرضية ملعب استاد «أتاتورك الأوليمبي» في مدينة اسطنبول التركية، ما سمح لمواطنه ومدربه الإسباني بيب غوارديولا لرفع رصيده من البطولة القارية العريقة إلى ثلاثة ألقاب بعد كأسين حققهما رفقة نادي برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011.

وبهذا الفوز حققت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثلاثية تاريخية بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين، مكررة إنجاز مانشيستر يونايتد العام 1999 وإنتر ميلان العام 2010.

ولم تفلت هذه المرة البطولة القارية من يد السيتي بعدما فشل في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي نسخة 2021 عندما بلغ المباراة الختامية للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام مواطنه تشلسي بهدف دون رد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم

«ديربي» سلبي بين الاتحاد والأهلي طرابلس وفوز السويحلي على أبوسليم
المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب

المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات يفوز على نظيره السعودي بكأس العرب
النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على لاعبيه ومدير الكرة

النادي الأفريقي يحمّل «اتحاد الكرة» و«لجنة المسابقات» مسؤولية الاعتداء على ...
انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»

انتهت عبر قناة «Wtv» مباراة السويحلي وأبوسليم في ختام «دورينا»
انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي

انتهت عبر«WTV»: ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس في ختام الدوري الليبي
هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟

هل تتجاهل «آبل» الذكاء الصناعي.. أم ماذا؟
استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك

استقالة جونسون من البرلمان.. ردود فعل متفاوتة وصعوبات متزايدة أمام سوناك
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية

الذكاء الصناعي يتفوق على الأطباء في توقع المضاعفات الطبية
العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

العثور على 4 أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف

عبدالله بن صقر.. فنان تشكيلي ألوانه تسمعك نقر الدفوف
المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية تنطبق على الجميع
توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض

توجيه 37 تهمة إلى ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض
الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة

الخمس والاتحاد المصراتي يضمنان البقاء في «دورينا» وهبوط المحلة
«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا

«نوفا» تكشف تفاصيل اتفاقية معالجة مياه الصرف بين إيطاليا وليبيا
البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيرات إيرانية على أراضيها العام ...
موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية النفق

موقع إيطالي: إجراء الانتخابات الليبية صعب التنفيذ.. لكن هناك ضوءًا في نهاية ...
اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي

اتحاد الكرة يجري تعديلا مهما على نظام مسابقة الدوري قبل انطلاق الدور السداسي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
شفيونتيك تلاقي موتشوفا في نهائي «رولان غاروس»
شفيونتيك تلاقي موتشوفا في نهائي «رولان غاروس»
يان دريسن يطالب بالالتزام بقيم بايرن ميونخ
يان دريسن يطالب بالالتزام بقيم بايرن ميونخ
لقاء باريس: الإثيوبي لاميشا غيرما يحطم الرقم العالمي في سباق 3000 متر حواجز
لقاء باريس: الإثيوبي لاميشا غيرما يحطم الرقم العالمي في سباق 3000...
أحلام الثلاثية التاريخية للسيتي تتوقف أمام طموحات الطليان على الأرض التركية.. الليلة
أحلام الثلاثية التاريخية للسيتي تتوقف أمام طموحات الطليان على ...
إيطاليا تواجه أوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب غدًا
إيطاليا تواجه أوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب غدًا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي
9 آلاف دولار سعر تذكرة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي...
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن صفوفه
باريس سان جرمان يعلن رسمياً رحيل بطل العالم ليونيل ميسي عن ......
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»
هالاند يحصد جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب في «البريميرليغ»...
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها بـ«جريمة كراهية»
ريال مدريد يصعِّد أزمة فينيسيوس للقضاء الإسباني ويصفها ......
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري ......
المزيد
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري الأبطال
صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري ......
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى
شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها ......
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل ......
إيطاليا تواجه أوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب غدًا
إيطاليا تواجه أوروغواي في نهائي كأس العالم للشباب غدًا...
أحلام الثلاثية التاريخية للسيتي تتوقف أمام طموحات الطليان على الأرض التركية.. الليلة
أحلام الثلاثية التاريخية للسيتي تتوقف أمام طموحات الطليان ......
المزيد