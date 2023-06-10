صاروخية رودريغو هيرنانديز تقود السيتي للقبه الأول بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

قاد اللاعب الإسباني رودريغو هيرنانديز كاسكانتي فريقه مانشيستر سيتي الإنجليزي للتتويج باللقب الأول في تاريخه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز بهدف نظيف على نظيره إنتر ميلان الإيطالي عبر صاروخية جميلة.

وأحرز متوسط ميدان السيتي هدف المبارة الوحيد عند الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي احتضنته أرضية ملعب استاد «أتاتورك الأوليمبي» في مدينة اسطنبول التركية، ما سمح لمواطنه ومدربه الإسباني بيب غوارديولا لرفع رصيده من البطولة القارية العريقة إلى ثلاثة ألقاب بعد كأسين حققهما رفقة نادي برشلونة الإسباني عامي 2009 و2011.

وبهذا الفوز حققت كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا ثلاثية تاريخية بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين، مكررة إنجاز مانشيستر يونايتد العام 1999 وإنتر ميلان العام 2010.

ولم تفلت هذه المرة البطولة القارية من يد السيتي بعدما فشل في تحقيق هذا الإنجاز في نهائي نسخة 2021 عندما بلغ المباراة الختامية للمرة الأولى في تاريخه وخسر أمام مواطنه تشلسي بهدف دون رد.