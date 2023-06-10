شفيونتيك تفوز ببطولة رولان جاروس للتنس وتتوج برابع ألقابها الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط

حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، رابع ألقابها الكبرى في مسيرتها بعدما احتفظت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان جاروس، ثانية البطولات الربع الكبرى في التنس، بفوزها المثير على التشيكية كارولينا موخوفا الثالثة والأربعين (6-2، 5-7 و6-4) اليوم، في المباراة النهائية.

وأصبحت شفيونتيك أول لاعبة تدافع بنجاح عن لقبها في باريس منذ 16 عامًا، وأحرزت الكأس الثالثة في البطولة الفرنسية خلال أربعة أعوام بعد 2020 و2022، بالإضافة إلى لقب بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وحرمت البولندية نظيرتها التشيكية من أول لقب كبير في مسيرتها، علمًا أن الأخيرة كانت تخوض أول مباراة نهائية على الإطلاق في البطولات الكبرى.

وأصبحت شفيونتيك بذلك أول لاعبة تنجح في الدفاع عن لقبها في باريس منذ البلجيكية جوستين إينان في 2007 عندما أحرزت ثلاثة ألقاب متتالية، وعن 22 عامًا، ثالث لاعبة فقط في العصر المفتوح تفوز بجميع مبارياتها النهائية الأربع الأولى في البطولات الكبرى، بعد اليوغوسلافية - الأميركية مونيكا سيليس واليابانية ناومي أوساكا.

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ورفعت شفيونتيك سجلها في رولان جاروس إلى 28 فوزًا وخسارتين، فيما مُنيت موخوفا بأول خسارة لها من أصل ست مباريات أمام لاعبات في المراكز الثلاثة الأولى عالميًا.

وحققت موخوفا المفاجأة بوصولها إلى المباراة النهائية، وأصبحت رابع أدنى مصنفة تحقق هذا الإنجاز في باريس، بعد مشوار رائع أطاحت خلاله بحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة والمصنفة الثانية البيلاروسية أرينا سابالينكا في نصف النهائي، بعدما حققت «ريمونتادا» في المجموعة الثالثة الحاسمة عقب تأخرها (2-5).

وكانت موخوفا بين أفضل عشرين لاعبة في التصنيف العالمي، لكن إصابتها في البطن أبعدتها عن الملاعب لمدة سبعة أشهر في العام 2021، بينما غادرت فرنسا المفتوحة العام الماضي على كرسي متحرك بعد تعرّضها لإصابة في الكاحل.

تفاصيل المباراة

شهدت المجموعة الأولى تقدمًا خاطفًا لشفيونتيك (3-0) من دون أية مقاومة، لكن موخوفا قلّصت الفارق ونافست البولندية من أجل كسر إرسالها، خصوصًا عبر هجومها الجميل على الشبكة وضرب الكرات الطائرة، غير أن شفيونتيك عزّزت النتيجة بصعوبة (4-1).

وكادت إيغا تحقق الكسر المزدوج، لكن موخوفا صمدت من خلال ضربات مخادعة وساقطة، فحافظت على إرسالها (2-4). واستغلت شفيونتيك الأخطاء المباشرة للمصنفة 43 عالميًا، فتقدّمت (5-2)، ثم حسمت المجموعة الأولى (6-2) بعد كسر ساحق في 45 دقيقة.

وفي المجموعة الثانية، نسجت شفيونتيك على المنوال عينه بتقدّمها (3-0) في وقت كانت التشيكية تغرق في أخطائها المباشرة (20-6). اضطرت موخوفا للمغامرة فكسرت إرسال شفيونتيك من كرة بمحاذاة على الخط مقلصة الفارق إلى (2-3)، ثم بلغت للمرة الأولى في المباراة حاجز الأشواط الثلاثة (3-3)، ثم حافظت اللاعبتان على الإرسال (4-4)، ثم استغلت موخوفا الخطأ المزدوج الأول لشفيونتيك وتقدمت للمرة الأولى في النهائي (5-4) لكنها أهدرت فرصة حسم المجموعة على إرسالها بتعادلها (5-5) فاشتعلت المنافسة على المجموعة الثانية.

كسرت موخوفا إرسال المصنفة أولى عالميًا مرة ثانية تواليًا وثالثة في المجموعة (6-5)، ثم احتفظت بإرسالها بعد سلسلة من الكرات الاستعراضية ألهبت حماس المتفرجين (7-5)، فخسرت شفيونتيك أول مجموعة في البطولة الحالية.وحملت التشيكية الزخم معها إلى المجموعة الخامسة وتمكنت من كسر إرسال منافستها في الشوط الافتتاحي وتقدمت (2-0). لكن البولندية نجحت في رد الكسر وعادلت الأرقام (2-2 و3-3)، ثم تبادلت اللاعبتان الكسر في الشوطين التاليين قبل أن تحسم شفيونتيك اللقب على خطأ مزدوج من منافستها وسط خيبة الأخيرة.