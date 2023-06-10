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جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 06:29 مساء
جماهير مانشستر سيتي تجتاح إسطنبول وسط أجواء من التشاؤم قبل نهائي دوري أبطال أوروبا
جماهير مانشستر سيتي خلال احتفالاتها بشوارع إسطنبول (الإنترنت)
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انتشر الآلاف من مشجعي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في شوارع مدينة إسطنبول التركية حاملين المشاعل ومرددين الهتافات، وذلك قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام إنتر ميلان الإيطالي مساء اليوم، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتواجد المشجعون بأعداد كبيرة في المطاعم في شارع نيفيزاد الشهير في إسطنبول والشوارع المحيطة به، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء البريطانية». كانت الأجواء في مختلف أنحاء المدينة مفعمة بالحيوية، حيث احتشد الآلاف من مشجعي إنتر ميلان أيضًا في ميدان تقسيم.

نظرة تشاؤمية
وبرغم الأجواء المبهجة المحيطة بالمباراة، إلا أن بعض المشجعين عبّروا عن بعض القلق بشأن التوجه إلى الإستاد اليوم، وذلك بعد ما شهدته المباراة النهائية الموسم الماضي من دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في العاصمة الفرنسية باريس.

وشهدت تلك المباراة محاصرة مشجعي ليفربول أمام السياج المحيط بإستاد فرنسا قبيل بدء المباراة أمام ريال مدريد وسط حالة من الفوضى لدى محاولة دخول الإستاد، وقد تدخلت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على الوضع.

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وأجريت مراجعة مستقلة للأحداث ظهرت نتائجها في فبراير الماضي، وقد خلصت إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» يتحمل المسؤولية الأولى فيما كان من الممكن أن يؤدي إلى كارثة تودي بحياة الكثيرين.

وقبل نهائي الموسم الحالي، نصح «يويفا» المشجعين بالتوجه إلى الإستاد قبل وقت كافٍ من بداية المباراة.

ويقع ملعب أتاتورك الأولمبي، الذي يحتضن مباراة اليوم، على بعد نحو ساعة بالسيارة من ميدان تقسيم، لكن وقت الوصول يتوقف بشكل كبير على الحالة المرورية.

وجرى تخصيص حافلات مجانية لنقل المشجعين من ميدان تقسيم إلى الإستاد اعتبارًا من الساعة الواحدة مساء، أي قبل تسع ساعات من موعد انطلاق المباراة.
 

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