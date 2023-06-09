يان دريسن يطالب بالالتزام بقيم بايرن ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

قال يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي بايرن ميونخ الألماني، إنه يأمل في أن يلتزم كل من في النادي بالقيم التي طالما ميزت بايرن، وذلك بعد التشكيك في تلك القيم خلال أشهر مضطربة مرت على النادي.

الرياضة هي الأساس

وأكد، في مقابلة لموقع نادي بايرن ميونخ نشرت اليوم: «علينا اصطحاب الجميع في هذه الرحلة. أولا الفريق، لأن الرياضة هي الأساس، وأيضا العاملون في النادي والجماهير. هذا النادي دائما ما تميز بالأجواء التي تشبه أجواء العائلة الواحدة، ويجب أن يشعر الجميع بهذه الثقة».

يعمل دريسن في نادي بايرن ميونخ منذ عشرة أعوام، وكان آخر منصب سابق شغله هو نائب رئيس مجلس الإدارة، ثم جرى تعيينه رئيسا تنفيذيا للنادي، ليحل مكان أوليفر كان الذي أقيل الشهر الماضي.

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وقد أعلن بايرن ميونخ الاستغناء عن خدمات أوليفر كان، وكذلك حسن صالح حميديتش، عضو مجلس الإدارة لشؤون الرياضة، عقب تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي في 27 مايو الماضي.

وجرى التشكيك في بايرن ميونخ بالفترة الأخيرة، حيث وجهت انتقادات لـ«كان» و«حميديتش» بسبب عدة أمور، من بينها إقالة جوليان ناجلسمان من منصب المدير الفني في مارس الماضي.

وخطط دريسن للبحث عن تحديات جديدة في مسيرته المهنية خلال الصيف، لكنه تراجع بعدما عرض عليه النادي منصب الرئيس التنفيذي.

ولفت دريسن: «العمل في بايرن دائما شيء عزيز على القلب، وبالتالي لا مانع في التراجع عن خططي، للبحث عن تحد جديد في مكان آخر. هذا ما يمثله بايرن ميونخ بالنسبة لي».

وأضاف: «الآن لدي ميزة العمل في كيان أعرفه جيدا، فأنا أعرف هياكل النادي، وأعرف القوة الإيجابية التي يمكن لهذا النادي تطويرها».