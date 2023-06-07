وست هام بطلاً لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فيورنتينا (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز وست هام يونايتد الإنجليزي لقب النسخة الثانية من مسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية (دوري المؤتمر الأوروبي) في كرة القدم، بفوزه على فيورنتينا الإيطالي 2-1 في المباراة النهائية، الأربعاء، على ملعب «فورتونا أرينا» في العاصمة التشيكية براغ.

وسجل الجزائري سعيد بن رحمة (62 من ركلة جزاء) وجارود بوين (90) هدفي وست هام، وجاكومو بونافونتورا (67) هدف فيورنتينا، بحسب وكالة «فرانس برس».

أول لقب أوروبية لـ وست هام بعد 58 عامًا

وهذا هو اللقب الأوروبي الثاني لوست هام في تاريخه، بعد كأس أبطال الكؤوس الأوروبي في موسم 1964-65.

وتأهل الفريق الإيطالي على حساب بازل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بركلات الجزاء بعد تعادلهما في مباراتي الذهاب والعودة.

بينما تأهل الفريق الإنجليزي إلى المباراة النهائية على حساب الكمار الهولندي بنتيجة 3-1 بعدما فاز في مباراتي الذهاب والعودة.

لقطات من تتويج وست هام بأول بطولة أوروبية بعد 58 عاما

لقطات من تتويج وست هام بأول بطولة أوروبية بعد 58 عاما

لاعبو وست هام يحتفلون بهدفهم في شباك فيورنتينا، الأربعاء 7 يونيو 2023 (تويتر)

لاعبو وست هام يحتفلون مع الجمهور بهدفهم في شباك فيورنتينا، الأربعاء 7 يونيو 2023 (تويتر)