سابالينكا تتأهل لنصف نهائي رولان غاروس على حساب سفيتولينا في المواجهة السياسية - الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط

حسمت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، المواجهة الرياضية - السياسية مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، لتبلغ الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس.

بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ويعد فوز البيلاروسية أرينا سابالينكا، الثلاثاء، بنتيجة «6-4 و6-4» الأول لها في مسيرتها، حسب «فرانس برس».

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وستلتقي بطلة أستراليا المفتوحة تاليًا مع التشيكية كارولينا موتشوفا، الفائزة على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا، وصيفة العام 2021، بنتيجة «7-5، و6-2».