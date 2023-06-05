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أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 05:02 مساء
أنس جابر تتأهل لربع نهائي بطولة رولان جاروس للتنس
أنس جابر تحتفل بفوزها على اللاعبة الأمريكية (الإنترنت)
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نجحت النجمة التونسية أنس جابر، اليوم الإثنين، في تجاوز الدور الرابع من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، المقامة على ملاعب رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها.

وتغلبت أنس المصنفة السابعة عالمياً، على منافستها الأميركية برناردا بيرا بمجموعتين دون رد. وحسمت أنس المجموعة الأولى دون عناء (6-3)، قبل أن تواصل تألقها في الثانية وتنتصر بها (6-1)، لتحسم المباراة خلال 64 دقيقة.

الطريق لنصف النهائي

ويبدو طريق النجمة التونسية إلى نصف نهائي رولان جاروس مُعبّداً، إذ ستلاقي في ربع النهائي البرازيلية مايا حداد التي تغلبت على الإسبانية سوريبس تورمو، بحسب «فرانس برس».

وكانت أفضل نتيجة لأنس جابر هي بلوغ الدور ثمن النهائي في عامي 2020 و2021، فيما خرجت من الدور الأول في 2019 والعام الماضي ومن الدور الثالث عام 2017.

وبالرغم من أنها أنهت العام الماضي بشكل رائع، إلا أن البطلة التونسية عانت مطلع العام الحالي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينج ميدوز، لكنها فازت بأول ألقابها في دورات الألف نقطة في مدريد.

أحداث المباراة

وخلال أحداث المجموعة الأولى، كسرت جابر إرسال بيرا خمس مرات، فيما خسرت إرسالها ثلاث مرات. ومن أصل تسعة أشواط في المجموعة الأولى، جرى كسر إرسال اللاعبتين ثماني مرات.

ضربت أنس بقوة في بداية المباراة وكسرت إرسال بيرا في الشوطين الأول والثالث وتقدمت (3-0) خلال عشر دقائق، لكن بيرا ردّت عليها في الشوط الرابع بكسر إرسال التونسية مقلصة الفارق إلى (1-3).

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وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في الأشواط التالية، لكن التونسية استعادت تقدمها بكسر إرسال الأميركية للمرة الثالثة في المجموعة وتقدمت (4-1)، قبل أن تفعلها بيرا للمرة الثانية وتكسر إرسال التونسية وتقلص الفارق إلى (2-4).

وكسرت جابر إرسال بيرا للمرة الرابعة في الشوط السابع وتقدمت (5-2)، ثم خسرت إرسالها في الشوط التالي (3-5)، قبل أن تحسمها إلى صالحها (6-3) في 34 دقيقة بعدما كسرت إرسال منافستها للمرة الخامسة.

واستهلت بيرا المجموعة الثانية بكسر إرسال جابر التي ردت التحية ثلاث مرات متتالية في طريقها لكسب ستة أشواط متتالية وبالتالي أنهت المجموعة في صالحها (6-1) في 27 دقيقة.
 

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