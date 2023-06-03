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مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 06:39 مساء
مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي. (حساب توتير لنادي مانشستر سيتي)
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أحرز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما تغلب، اليوم السبت، على غريمه مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

تقدم إيلكاي غوندوغان مبكرا لمانشستر سيتي بهدف في الدقيقة الأولى، ثم تمكن برونو فيرنانديز من إدراك التعادل لمانشستر يونايتد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 33، قبل أن يعود غوندوغان لوضع مانشستر سيتي في المقدمة من جديد بهدف في الدقيقة 51، لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة، حيث سجل غوندوغان هدفا ثالثا في الدقيقة 72 قبل أن يلغى بداعي التسلل.

خطوة ثانية نحو الثلاثية التاريخية
وبهذا الفوز يضمن مانشستر سيتي اللقب الثاني هذا الموسم إضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي ليسير بهما على طريق تحقيق ثلاثية تاريخية تشمل الدوري، والكأس، الإنجليزيين، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا الذي يجمعه بفريق إنتر ميلان الإيطالي في العاشر من شهر يونيو الجاري.

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ويعد هذا التتويج بكأس إنجلترا السابع في تاريخ مانشستر سيتي، بينما يملك أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب بإحرازه 14 مرة، فيما حقق مانشستر يونايتد لقبين اثنين، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

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