لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

القاهرة - بوابة الوسط

حطمت العداءة البطلة الأولمبية والعالمية الكينية فايث كيبيغون، الجمعة، الرقم القياسي العالمي لسباق 1500 متر في لقاء فلورنسا الدولي ضمن الدوري الماسي محققة 3:49.11 دقائق.

وتفوقت كيبيغون (29 عاماً) على الرقم القياسي السابق المسجل باسم العداءة الإثيوبية جينزيبي ديبابا (3:50.07 د.) سجلته في موناكو العام 2015، وفق وكالة «فرانس برس».

سعادة العداءة الكينية

وقالت كيبيغون لإذاعة «راي» الإيطالية «أنا متحمسة وسعيدة للغاية، لم أتوقع هذا. كنت أتوقع صدارة عالمية ولكن ليس تحطيم الرقم القياسي العالمي، لكنني ممتنة للغاية». وأضافت «كما قلت اليوم والأمس كل شيء ممكن».

ونجحت كيبيغون، التي تتشارك التمارين مع مواطنها «ملك الماراثون» إليود كيبتشوغي، منذ العام 2014 في الفوز بميدالية في جميع دورات الألعاب الأولمبية وبطولات العالم، بما في ذلك في الدوحة العام 2019، حيث فازت بالميدالية الفضية بعد 16 شهراً من ولادة ابنتها والعام 2018 من دون تدريب.

العداءة الكينية أبرز مرشحة لبطولة العالم

وستكون العداءة الكينية الفائز بذهبية بطولة العالم في لندن 2017 ويوجين 2022 والألعاب الاولمبية في ريو 2016 وطوكيو 2020 المرشحة الأبرز للفوز بالمعدن الأصفر في بطولة العالم في بودابست (19-27 أغسطس) وفق «فرانس برس».

وسحقت كيبيغون المنافسة في فلورنسا إذ تقدمت بفارق 8 ثوانٍ عن حاملة لقب بطولة أوروبا البريطانية لورا موير (3:57.09 د.)، فيما حلت الأسترالية جيسيكا هال ثالثة بفارق أكثر من 12 ثانية.

الكينية كيبيجون تسجل رقما عالميا في سباق 1500 متر بلقاء فلورنسا لألعاب القوى. (الإنترنت)

الكينية كيبيجون تسجل رقما عالميا في سباق 1500 متر بلقاء فلورنسا لألعاب القوى. (ا. ف. ب)