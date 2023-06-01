توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية

القاهرة - بوابة الوسط

أوقفت شركة «اتصالات»، أحد مزودي خدمات الاتصالات الرئيسيين في الإمارات، بثّ قنوات مجموعة «بي إن سبورتس» القطرية، اليوم الخميس، بعد فشل التوصل إلى اتفاق على «تمديد الشراكة»، حسبما أفاد الطرفان.

وتوقف بث قنوات المجموعة القطرية التي تنقل كبرى دوريات كرة القدم الأوروبية ودوري كرة السلة الأميركي «إن بي إيه» ومسابقات رياضية مهمة أخرى، بعدما أبلغت المجموعة الإماراتية زبائنها قبل أيام بالخطوة، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتبت على موقعها أنّ «قنوات بي ‘ن قد لا تكون متاحة اعتبارا من 01 يونيو 2023»، من دون أن توضح الأسباب وراء ذلك.

في الدوحة، أوضح ناطق باسم المجموعة القطرية في بيان ردا على أسئلة وكالة فرانس برس أنه جرت «محادثات مطولة حرصنا خلالها على تجديد الشراكة المستمرة منذ عشر سنوات مع (اتصالات)، لكن يؤسفنا عدم تمديد الشراكة».

بث «بي إن» القطرية عبر المزود «دو»

ويتواصل بث قنوات «بي غن» في الإمارات عبر مزود خدمات الاتصالات الآخر «دو»، وعبر الشبكة الفضائية التابعة للمجموعة القطرية، وعبر منصة «تود».

وكان قد توقف بث قنوات المجموعة لفترة وجيزة في الإمارات بعد قطع أبوظبي والرياض والمنامة والقاهرة العلاقات مع الدوحة في 2017 على خلفية نزاعات سياسية. وانتهت المقاطعة باتفاق على استئناف العلاقات في 2021.