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إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 12:06 صباحا
إشبيلية يفوز بكأس الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه
ياسين بونو حارس إشبيلية تصدى لركلات ترجيح من لاعبي روما، الأربعاء 31 مايو 2023 (تويتر)
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فاز فريق إشبيلية الإسباني بلقب كأس الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بالفوز على فريق روما الإيطالي بركلات الترجيح بنتجية (4-1)، في المباراة التي أجريت على ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست.

أحرز لاعب روما الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول في الدقيقة 34، وفي الدقيقة 55 وضع لاعب روما جيانلوكا مانشيني الكرة في شباك فريقه، مسجلاً التعادل لفريق إشبيلية.

وانتهت المباراة في شوطيها الأصليين بالتعادل الإيجابي، لتحال المباراة إلى شوطين إضافيين لم يشهدا أي جديد، حتى إحالة الأمر إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

وفي ركلات الترجيح، سجل الأرجنتينيون لوكاس أوكامبوس وإريك لاميلا وغونسالو مونتيال والكرواتي إيفان راكيتيتش لإشبيلية الذي ظفر باللقب السابع في تاريخه في المسابقة، فيما سجل براين كريستانتي الركلة الوحيدة لروما الذي أهدر له مانشيني والبرازيلي روجر ايبانيز ركلتين.

بالنظر إلى الأرقام التي سبقت اللقاء، فإنّ مدرب روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو لم يخسر في نهائي أوروبي قط، وبالتالي خسر أول نهائي، كما حقق غريمه إشبيلية العلامة الكاملة بفوزه في ست من ست نهائيات بلغها في «يوروبا ليغ» أيضًا.

ووصل روما النهائي بقيادة جوزيه مورينيو، بعد تغلبه في نصف النهائي على بايرن ليفر كوزن الألماني. بينما استطاع نادي إشبيلية، التأهل للعب المباراة النهائية بعد أن تخطى نادي يوفنتوس الإيطالي.

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