رولان غاروس: مدفيديف يغادر من الدور الأول أمام برازيلي مصنف 172 عالميا

القاهرة - بوابة الوسط

خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانيًا عالميًا من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته المفاجئة أمام البرازيلي تياغو سيبوث ويلد الـ172 عالميًا، والصاعد من التصفيات 6-7 (5-7) و7-6 (8-6) و6-2 و3-6 و4-6 الثلاثاء.

وعانى مدفيديف الذي دخل البطولة بمعنويات عالية عقب تتويجه بلقب دورة روما لماسترز الألف نقطة، وكان أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مع الإسباني كارلوس ألكاراس الأول والصربي نوفاك ديوكوفيتش الثالث، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وكانت المباراة الأولى ماراثونية واستغرقت أربع ساعات و15 دقيقة، حيث ارتكب مدفيديف العديد من الأخطاء المزدوجة والمباشرة كلفته الخسارة الخامسة في الدور الأول لرولان غاروس في سبع مشاركات.