بوكيتينو سادس مدرب لتشيلسي خلال خمس سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الإثنين، بحثاً عن نهضة سريعة من كبوته، ووافق بوكيتينو (51 عاماً) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام.

وقال مديرا النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي «هو مدرب يبحث عن الفوز، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متنوّعة، روحه ومقاربته التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلت منه مرشحاً استثنائياً»، حسب «فرانس برس».

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وعاش تشيلسي موسماً كارثياً، هو الأول تحت إشراف الملاك الجدد، ليحتل المركز الثاني عشر في الدوري بفارق 45 نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

وسيكون بوكيتينو سادس مدرب دائم لتشيلسي خلال خمس سنوات. لم يشرف على أي فريق منذ رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي في الصيف الماضي.

قاد بوكيتينو سان جرمان للفوز بلقب الدوري في موسمه الثاني، لكنه رحل بعد فشله في إحداث تأثير في دوري أبطال أوروبا.