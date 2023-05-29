تأهل أربع لاعبات أميركيات في بطولة رولان غاروس للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

تأهلت أربع لاعبات أميركيات، اليوم الإثنين، إلى الدور الثاني في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، حيث صعدت سلون ستيفينز، وماديسون كيز، وبيرناردا بيرا، وكيالا داي، إلى الدور الثاني.

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وفازت ستيفينز على التشيكية كارولينا بليسكوفا (6-0) و(6-4) لتحجز مقعدها في الدور الثاني. وتحلم ستيفينز بالوصول لأبعد مدى في رولان غاروس، بعد خسارتها المباراة النهائية على يد الرومانية سيمونا هاليب في 2018، عقب فوزها بلقبها الوحيد في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى عبر نسخة 2017 من بطولة أميركا المفتوحة، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية «إفي».

كما بلغت ستيفينز دور الثمانية لرولان غاروس مرتين، من بينها العام الماضي. وفازت ماديسون كيز على الإستونية كايا كانيبي (6-1) و(3-6) و(6-1)، وكيالا داي على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش (7-5) و(6-1)، و بيرناردا بيرا على انيت كونتافيت (7-6) و(6-2).