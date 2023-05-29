هدية فرنسية تصعد بتونس لدور الـ16 في مونديال الشباب بالأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت تونس دور الـ16 من مونديال الأرجنتين تحت 20 عاماً في كرة القدم، رغم خسارتها أمام الأوروغواي بهدف، مستفيدة من فوز فرنسا على هندوراس (3-1)، مما منحها آخر بطاقة مؤهلة للمنتخبات التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وبعد خسارتها افتتاحاً أمام إنجلترا بهدف ضمن المجموعة الخامسة، ثم فوزها على العراق، ثاني المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، بثلاثية نظيفة، التقت تونس مع الأوروغواي، الأحد، في مندوسا، حيث سعى المنتخبان لحجز بطاقة مباشرة إلى الدور الثاني، حسب «فرانس برس».

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كانت الأوروغواي الأفضل في المباراة وسنحت لها الفرص الأخطر على مدار الشوطين. وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل عن ضائع، ارتدت الكرة من قائد تونس غيث الوهابي، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها فرانكو غونساليس مسجلاً هدف الفوز (90+3).