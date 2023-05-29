الراحة بالمنزل سر انفصال نابولي عن سباليتي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي، عن تدريب الفريق عقب نهاية منافسات الدوري الإيطالي.

قال لورينتيس في تصريحات نشرتها جريدة «لا غازيتا الإيطالية»: إن «سباليتي سيرحل من منصبه كمدرب للفريق بعد التتويج بلقب الاسكوديتوم، بالنسبة إلى رحيل سباليتي إنه رجل حر، وعندما يقول أحدهم إنه قد حقق أفضل ما لديه ويريد أن يأخذ سنة فاصلة ربما يجلس بالمنزل فمن الصواب تركه حراً».

- الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا

وتابع «لقد أخبرني أن عقده لا يزال يتبقى فيه عام آخر، لكنه يريد التوقف، ولا يمكنني رفض ذلك أبداً، لقد قدم لنا الكثير وأشكره على ذلك».

يذكر أن سباليتي قاد نابولي للفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم قبل نهاية البطولة بخمس جولات، بعد موسم استثنائي قدمه فريق الجنوب.