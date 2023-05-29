التاج الأندلسي يثير حماس إشبيلية على أرض بودابست في نهائي «يوروبا ليغ»

القاهرة - بوابة الوسط

تبدو مباراة إشبيلية الإسباني وروما الإيطالي متكافئة على الورق في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، لكن علاقة حب الأندلسيين بالمسابقة قد تمنحهم الأفضلية في بودابست.

إشبيلية الإسباني هم الأبطال القياسيون بست ألقاب، متفوّقين على أقرب المنافسين، إنتر ويوفنتوس الإيطاليين وليفربول الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني مع ثلاثية ألقاب لكل منهم، حسب «فرانس برس».

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ورغم موسمه المخيّب للآمال في الدوري الإسباني، كان مسار إشبيلية ثابتاً في «يوروبا ليغ»، حيث أطاح مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم يوفنتوس ليبلغ النهائي السابع له في المسابقة.

في النهائيات الستة السابقة خرج إشبيلية مظفراً باللقب، وقال قائده خيسوس نافاس إن فريقه انطلق محلّقاً منذ بداية المنافسة. وأوضح في حديث لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» الأسبوع الماضي أن «نحن نتبدّل في يوروبا ليغ ومن المذهل كيف نخرج في كل مباراة».