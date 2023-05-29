لقب أوروبي ثانٍ يداعب مورينيو مع روما بعد رفع 5 كؤوس

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مزيد من المجد القاري مع روما الإيطالي عندما يواجه إشبيلية الإسباني في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم، الأربعاء، في سعيه للقب أوروبي ثانٍ على التوالي مع نادي العاصمة.

دوّن البرتغالي البالغ 60 عاماً اسمه في سجلات الكرة المستديرة كالمدرب الذي لم يخسر أي نهائي أوروبي في مسيرته، فرفع خمسة كؤوس في خمس مباريات نهائية خلال عقدين، مما جعل منه أوّل مدرب يبلغ نهائي البطولات الأوروبية مع أربعة أندية مختلفة هي بورتو وإنتر ومانشستر يونايتد الإنجليزي وروما، حسب «فرانس برس».

- تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة

سُلطت الأضواء على مورينيو في العام 2003 عندما قاد بورتو إلى لقب كأس الاتحاد الأوروبي «يوروبا ليغ»، قبل أن يحرز في العالم التالي لقبه الأول من اثنين في دوري أبطال أوروبا.

بعد 20 عاماً، يبدو البرتغالي على أهبة الاستعداد لرفع عدد ألقابه القارية إلى ستة مع فريق العاصمة روما الذي تذوّق من طعم الانتصارات مع مورينيو بالذات العام الماضي، بفوزه بالنسخة الأولى من مسابقة «كونفرنس ليغ»، الثالثة من حيث الأهمية في القارة العجوز.