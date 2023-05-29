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الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 04:51 مساء
الثلاثي المصاب يؤرق غوارديولا قبل نهائي كأس إنجلترا
غوارديولا يوجه لاعبيه في مانشستر سيتي. (فرانس برس)
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كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي أن لاعبيه البلجيكي كيفن دي بروين وجاك غريليش والبرتغالي روبن دياش، يخوضون سباقاً مع الزمن ليكونوا جاهزين لمساعي النادي إلى تحقيق ثلاثية في نهائي كأس إنجلترا أمام مانشستر يونايتد، السبت.

غاب لاعب الوسط دي بروين والجناح غريليش والمدافع دياش عن هزيمة سيتي (0-1) أمام برينتفورد بسبب الإصابة، الأحد، ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يواجه إنتر الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في العاشر من يونيو المقبل، إلى مضاهاة إنجاز مانشستر يونايتد بالفوز بكل الألقاب الرئيسية الثلاثة في موسم واحد، حسب «فرانس برس».

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لكن آمال سيتي في هزيمة منافسه وجاره اللدود على ملعب ويمبلي نهاية الأسبوع المقبل، ستتضرّر في حال لم يتمكن هذا الثلاثي من التعافي من الإصابة في الوقت المناسب.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان اللاعبون الذين غابوا عن مباراة برنتفورد سيكونون لائقين لمواجهة يونايتد، قال غوارديولا «لا أعرف الآن.. أتمنى.. روبن وجاك وكيفن لم يتمكنوا من اللعب.. هذا ما هو عليه الحال.. أعتقد أنهم سيكونون مستعدين، لكن من الصعب الاستعداد في التدريبات، لهذا السبب كان علي أن أرى اللاعبين الذين لعبوا».

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