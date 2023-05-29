مدرب يونايتد يحشد ضد ثلاثية السيتي المحتملة بعد التأهل الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

ناشد الهولندي إريك تن هاغ مدرّب مانشستر يونايتد الإنجليزي جماهير النادي دعم الفريق مشدداً على أن «الشياطين الحمر» يملكون فرصة جيدة للفوز بالكأس المحلية والوقوف حجر عثرة أمام طموحات غريمه سيتي وحرمانه من ثلاثية تاريخية، سبق ليونايتد أن حققها.

أنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث بفوزه على فولهام (2-1) الأحد في المرحلة 38 الأخيرة، بعدما كان ضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بتغلبه على تشيلسي (4-1)، الخميس، حسب «فرانس برس».

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وتأخر يونايتد أمام فريق آخر في غرب لندن عندما وضعت رأسية الهولندي كيني تيتي المبكرة فولهام في المقدمة. لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا تصدى لركلة جزاء سددها الصربي ألكسندر ميتروفيتش قبل أن يحسم الفوز بهدفي جايدون سانشو والبرتغالي برونو فرنانديش.

وبات تن هاغ (53 عاماً) في منزلة الأبطال بالنسبة لجماهير فريق «الشياطن الحمر» بعدما قاده في عامه الأول للفوز بمسابقة كأس رابطة الأندية المحترفة على حساب نيوكاسل (2-0) في فبراير، منهياً فترة عجفاء استمرت ستة أعوام.