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تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 مايو 2023, 02:49 مساء
تشيلسي يعلن التعاقد مع المدرب بوكيتينو لبحث النهضة السريعة من الكبوة
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. (أرشيفية : الإنترنت)
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تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، اليوم الإثنين، بحثا عن نهضة سريعة من كبوته.

ووافق بوكيتينو (51 عاما) على عقد لعامين مع خيار التجديد لعام إضافي، ليعود إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد أربع سنوات من إقالته في الفريق اللندني الآخر توتنهام، حسب «فرانس برس».

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وقال مديرا النادي لورنس ستيوارت وبول وينستانلي «هو مدرب يبحث عن الفوز، عمل على أعلى المستويات، في بطولات ولغات متنوعة. روحه، مقاربته التكتيكية والتزامه بالتطوير جعلت منه مرشحا استثنائيا».

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