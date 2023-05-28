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بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 05:02 مساء
بايرن ميونخ يحمي توخل من تيار الإقالات.. ويؤكد: مستمر في عمله
توماس توخل. (إنترنت)
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أكد رئيس نادي بايرن ميونخ هيربرت هاينر، اليوم الأحد، أن منصب المدرب توماس توخل آمن مع بطل الدوري الألماني في كرة القدم، مؤكدًا في الوقت نفسه عودة المدير التنفيذي السابق كارل هاينتس رومينيغيه.

وظفر بايرن ميونخ السبت بلقبه الحادي عشر تواليًا في الدوري بعد فوزه على كولن (2-1)، وتعثر غريمه بروسيا دورتموند أمام ماينتس (2-2)، لكنه أعلن إقالة الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميدجيتش بعد انتهاء المباراة، حسب «فرانس برس».

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إقالة بسبب الأداء الضعيف
وفي مؤتمر صحفي عُقد الأحد، أوضح هاينر أن الثنائي أقيل لأن «أداء النادي في النصف الثاني من الموسم لم يكن كما نتخيل أن يكون بايرن ميونخ»، لكنه قال إن النادي «ليس لديه أي تفكير على الإطلاق» في إقالة توخل.

وأضاف «نحن مقتنعون تمامًا بتوماس توخل. إنه أحد أفضل المدربين في أوروبا وقد أظهر ذلك في أندية عدة. لا أعرف لماذا لا ينبغي أن يكون توماس توخل مدربنا».

إقالة المدرب يوليان ناغلسمان
ودفع كان وحميدجيتش ثمن معاناة النادي البافاري في نهاية الموسم، حيث خرج من الدور ربع نهائي لمسابقتي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. وراهن الرجلان على إقالة المدرب يوليان ناغلسمان في مارس الماضي، وحل توخل بديلًا له عند اقتراب الأسابيع الحاسمة من نهاية الموسم.

وأكد هاينر الأحد عودة رومينيغيه الذي لعب للنادي لمدة عقد وشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى استُبدل بكان في العام 2021. وقال هاينر إن بايرن سيعتمد بشدة على الخبرة الرياضية للنادي بايرن، بما في ذلك عودة رومينيغيه بالإضافة إلى إعطاء توخل دورًا أكبر.

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