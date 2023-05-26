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الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه فينيسيوس أمام إشبيلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 03:38 مساء
الإصابة تحرم ريال مدريد من جهود مهاجمه فينيسيوس أمام إشبيلية
لاعب ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور في أرض الملعب يتلقى تحية الجماهير خلال مواجهة بلد الوليد، 24 مايو 2023. (الإنترنت)
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سيغيب البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان عُرضة لإساءات عنصرية نهاية الأسبوع الماضي، عن ريال مدريد للمباراة الثانية على التوالي ضد إشبيلية بسبب مشكلة في الركبة، وفق ما أعلن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الجمعة.

تلقى الجناح البرازيلي البالغ 22 عامًا دعمًا من كل أنحاء العالم منذ تعرضه للإساءات العنصرية من قِبل مشجعي فالنسيا الأحد الماضي، وفق «فرانس برس».

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غاب عن الفوز ضد رايو فايكانو في مدريد منتصف الأسبوع بسبب آلام في الركبة، لكنه كان حاضرًا حيث أظهر زملاؤه دعمهم له من خلال ارتداء قميصه مع الرقم 20 قبل المباراة.

قال أنشيلوتي على هامش مباراة السبت في الأندلس ضمن المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني «لن يسافر فينيسيوس لأنه لن يلعب، سيذهب لو كانت لديه فرصة اللعب ولكن ركبته لا زالت تسبب له بعض المشاكل».

وتابع «لا يهم ما إذا كانت المباراة على أرضنا أو في الخارج، لا يمكنه اللعب. آمل أن يتمكن من خوض المباراة الأخيرة» الاسبوع المقبل ضد الضيف أتلتيك بلباو.

إلغاء طرد فينيسيوس
طُرد فينيسيوس ضد فالنسيا ولكن ألغيت البطاقة في وقت لاحق من قبل لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني.

كما أعلن أنشيلوتي غياب الفرنسي كريم بنزيمة وماركو أسينسيو بسبب الإصابة.

يحتل لوس بلانكوس المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن أتلتيكو مدريد الثالث.

الفرصة أمام إشبيلية مواتية
لا يزال لدى إشبيلية، صاحب المركز العاشر، فرصة للتأهل إلى «كونفرنس ليغ» الموسم المقبل، إذ يبتعد بنقطة عن أوساسونا السابع، علمًا أنه في حال فوزه الأسبوع المقبل بنهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد روما الايطالي سيضمن مقعدًا في دوري الأبطال.

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