الدوري الألماني: دورتموند يأمل في إنهاء سطوة بايرن على اللقب

القاهرة - بوابة الوسط

يقترب بوروسيا دورتموند من التتويج بطلاً لألمانيا للمرة التاسعة في تاريخه عندما يستضيف ماينتس في المرحلة الرابعة والثلاثين الختامية من الموسم، السبت، ليضع أخيرا نهاية لسطوة بايرن ميونخ التي استمرت عقدًا من الزمن.

يتصدّر دورتموند الترتيب بفارق نقطتين عن بايرن بـ70 نقطة مقابل 68 نقطة، وسيتوج بطلا للمرة الأولى منذ العام 2012 في حال فوزه، أما أي انزلاق مقابل انتصار بايرن ضد المضيف كولن فيعني لقبًا حادي عشر تواليًا للعملاق البافاري، وفق «فرانس برس».

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وفي حال تعادلهما في النقاط، سيكون اللقب من نصيب البافاري كونه يتفوق بفارق الأهداف عن غريمه (+53 هدفا مقابل +39 هدفا).

ودعا إدين ترزيتش، مدرب دورتموند، فريقه إلى عدم فقدان التركيز قبل مباراة واحدة «لم ننه المهمة بعد، لكننا جاهزون للقيام بالخطوة الأخيرة. كفريق، كناد، كمدينة».

وخطف دورتموند الصدارة في المرحلة الماضية بعد انتصاره على مضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة في اليوم التالي لخسارة بايرن على أرضه ضد لايبزيغ بثلاثية لهدف.

أفضل مدرب لدورتموند

أطلقت صحيفة «زودوتشي تسايتونغ» الألمانية الخميس، على ترزيتش لقب «أفضل مدرب لدورتموند منذ يورغن كلوب» الذي قاد الفريق إلى آخر لقبيه في 2011 و2012، مما يضع الرجل البالغ 40 عامًا في المقدمة أمام مدرب بايرن ميونخ الحالي توماس توخل، الذي أشرف على دورتموند بين 2015 و2017.

وتحوّل موسم بايرن إلى كابوس منذ إقالة يوليان ناغلسمان المفاجئة وتعيين توخل؛ فبعد أن كان لا يزال ينافس على الثلاثية بإقصائه باريس سان جرمان الفرنسي من دوري أبطال أوروبا، أقصي من المسابقة القارية على يد مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي وخرج من الكأس المحلية في ربع النهائي أمام فرايبورغ وخسر صدارة الدوري.

وكان دورتموند قد أهدر تقدمًا وصل إلى تسع نقاط في موسم 2018-2019 بقيادة المدرب السويسري لوسيان فافر قبل أن يخسر اللقب بفارق نقطتين.

«كل شيء ممكن»

وفي حين يبدو بايرن على مشارف إنهاء موسمه خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 2011-2012، أكد توماس مولر الذي حقق لقب الدوري في الأعوام العشرة الأخيرة، للجماهير عبر حسابه على إنستغرام أن «كل شيء لا يزال ممكنًا».

وتحوم الشكوك حول مشاركة الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام مع دورتموند في مباراة اللقب لعدم تعافيه بالكامل من آلام في الركبة منذ المباراة التي فاز بها فريقه على بوروسيا مونشنغلادباخ بخمسة أهداف لهدفين في المرحلة قبل الماضية وغاب عن الانتصار الأخير ضد أوغسبورغ.

وأشارت الصحافة الإسبانية والألمانية إلى أن لاعب الوسط الواعد في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، لذا قد يخوض مباراته الأخيرة بقميص دورتموند السبت ويختتم مشواره مع الفريق الأسود والأصفر بلقب الدوري بعد ثلاثة مواسم من وصوله إلى منطقة الرور.