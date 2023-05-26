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الدوري الإسباني: سوسييداد يواجه أتلتيكو من أجل آخر بطاقة لدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 مايو 2023, 02:43 مساء
الدوري الإسباني: سوسييداد يواجه أتلتيكو من أجل آخر بطاقة لدوري الأبطال
لقطة من مواجهة سابقة بين ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد. (أرشيفية: الإنترنت)
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يأمل ريال سوسييداد في حسم بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد عقد من الزمن عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد، الأحد، في قمة المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب الفريق الباسكي بقيادة مدربه إيمانويل ألغواسيل، بقوة في المراحل السبع الأخيرة وكسب 17 نقطة من أصل 21 ممكنة، بينها انتصاران مدويان على قطبي الكرة الإسبانية ضيفه ريال مدريد بهدفين لصفر، ومضيفه برشلونة البطل بهدفين لواحد، وفق «فرانس برس».

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ويحتل ريال سوسييداد المركز الرابع برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط أمام فياريال منافسه الوحيد على البطاقة الرابعة الأخيرة المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة، الذي يحل ضيفا على رايو فايكانو الثاني عشر.

ويحتاج النادي الباسكي إلى نقطتين فقط في مباراتيه الأخيرتين ضد أتلتيكو وإشبيلية، لكنه مصمم على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بالتغلب على أتلتيكو مدريد الثالث والذي تنازل عن المركز الثاني لصالح جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد، بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه إسبانيول بثلاثة أهداف لكليهما بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة.

ويمني ريال سوسييداد النفس في إنهاء الموسم في المركز الثالث، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2003.

برشلونة لوقف سلسلة الهزائم
ويسعى برشلونة المتوج باللقب إلى استعادة التوازن عندما يستضيف ريال مايوركا الأحد على «سبوتيفاي كامب نو».

وخيَّب برشلونة الآمال عقب تتويجه باللقب عندما تغلب على جاره ومضيفه إسبانيول بأربعة أهداف لهدفين منتصف الشهر الحالي، فمني بهزيمتين متتاليتين أمام ضيفه ريال سوسييداد ومضيفه بلد الوليد.

وبعدما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط في 33 مباراة، دخل مرمى النادي الكتالوني سبعة أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة.

ويأمل برشلونة في أن تكون استضافة ريال مايوركا، الأخيرة له هذا الموسم على ملعبه «سبوتيفاي كامب نو»، احتفالا أمام جماهيره بوداع قائديه سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا اللذين قررا الرحيل بنهاية الموسم.

بداية المرحلة.. إشبيلية في مواجهة الريال
وتفتتح المرحلة، السبت، بقمة مبكرة بين إشبيلية العاشر مع ضيفه ريال مدريد الثاني، وهي المباراة الوحيدة المقدمة عن المرحلة بسبب خوض الفريق الأندلسي للمباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ضد روما الإيطالي، الأربعاء المقبل.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، فهي بروفة لإشبيلية قبل استضافة فريق العاصمة الإيطالية، فيما يأمل النادي الملكي في مواصلة صحوته وتأمين المركز الثاني قبل استضافة أتلتيك بلباو في المرحلة الأخيرة.

ونجح ريال مدريد في استعادة المركز الثاني في المرحلة الماضية عندما تغلب على ضيفه وجاره رايو فايكانو، مستفيدا من تعثر جاره أتلتيكو أمام إسبانيول.

وتقام مباريات الأحد في توقيت واحد عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.

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