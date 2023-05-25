(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتقى ريال مدريد موقتا إلى المركز الثاني، بفوز صعب على ضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف الأربعاء، في أمسية دعمه لمهاجمه البرازيلي، ضحية الإساءات العنصرية، الغائب للإصابة والحاضر في المدرجات، وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ريال التسجيل عبر الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 31، وعادل رايو فايكانو النتيجة بفضل راؤول دي توماس عند الدقيقة 84، قبل أن يخطف البرازيلي رودريغو هدف النقاط الثلاث للنادي الملكي بالدقيقة 89، وفق «فرانس برس».

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وعاد ريال مدريد للمركز الثاني مع 74 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن جاره اللدود أتلتيكو مدريد الذي تعادل مع مضيفه إسبانيول في ختام منافسات هذه الأمسية.

وأكد ريال تفوقه على ملعبه «سانتياغو برنابيو»، حيث فاز في مبارياته الـ11 الأخيرة أمام رايو فايكانو الذي فاز آخر مرة في عقر دار منافسه في العام 1996.

كما مني رايو فايكانو الذي كان يصارع قبل شهر على مقعد أوروبي بخسارته الثالثة تواليا، بعد سقوطه أمام ريال بيتيس وإسبانيول.

«كلنا فينيسيوس»

ودخل لاعبو ريال أرض الملعب وهم يرتدون قمصانا عليها اسم فينيسيوس والرقم 20، في حين رفعت يافطة في المدرج الجنوبي، كتب عليها «كلنا فينيسيوس، هذا يكفي»، مع قميص يحمل صورة البرازيلي على الجانب، وفق ما أشار صحفي من «فرانس برس» كان موجودا في الملعب.

ووقف لاعبو ريال وفايكانو خلف لافتة كتب عليها «العنصريون، خارج كرة القدم»، في إطار حملة مشتركة من الاتحاد والدوري الإسباني عقب الإساءات العنصرية التي تعرض لها البرازيلي أمام فالنسيا في المرحلة الماضية.

عرض قميص فينيسيوس

وعرض لاعبو ريال مدريد اسم ورقم قميص فينيسيوس وسط تصفيق الجمهور. وبدوره صفق فينيسيوس الذي كان جالسا إلى جانب رئيس النادي فلورنتيو بيريس، متأثرا بشكل واضح بالتكريم المخصص له.

وقد يعود فينيسيوس إلى المباريات مع ريال مدريد السبت، عندما يحل لوس بلانكوس ضيفا على إشبيلية الذي بلغ نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

لاعبو ريال مدريد يرتدون قمصانا برقم فينيسيوس جونيور واسمه قبل مواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني، 24 مايو 2023. (أ ف ب)

رودريغو يحتفل بهدفه في مرمى رايو فايكانو على طريقة زميله فينيسيوس جونيور، 24 مايو 2023. (الإنترنت)

فينيسيوس جونيور يحي الجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء بين ريال مدريد ورايو فايكانو بالدوري الإسباني، 24 مايو 2023. (الإنترنت)

فينيسيوس جونيور يحي الجماهير الحاضرة في ملعب اللقاء بين ريال مدريد ورايو فايكانو بالدوري الإسباني، 24 مايو 2023. (الإنترنت)

كريم بنزيما يحتفل بهدفه في مرمى رايو فايكانو بالدوري الإسباني، 24 مايو 2023. (الإنترنت)