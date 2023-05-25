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أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 11:35 صباحا
أسطورة برشلونة الإسباني إنييستا يغادر اليابان بـ«الدموع» بحثا عن مغامرة جديدة
لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني أندريس إنييستا، من المؤتمر الوداعي، 25 مايو 2023. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن أسطورة برشلونة الإسباني أندريس إنييستا وعيناه تذرف بالدموع في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه سيغادر فريق فيسيل كوبي الياباني قبل نهاية عقده، لكنه يعتزم الاستمرار في اللعب عن 39 عاما.

يستمر عقد بطل العالم 2010 حتى نهاية العام، لكن إنييستا قال إنه سيغادر فيسيل في يوليو المقبل بعد تراجع دوره، وفق «فرانس برس».

شارك لاعب الوسط في ثلاث مباريات كبديل وخاض مجموع 38 دقيقة فقط هذا الموسم مع فيسيل متصدر الدوري بفارق ثلاث نقاط بعد مرور 14 مرحلة من أصل 34.

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قال مايسترو خط الوسط إنه لا يعرف أين ستكون وجهته التالية، لكنه استبعد الاعتزال.

يُعتبر إنييستا على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في جيله، وقد ارتبط بالعودة إلى برشلونة ليكون ضمن الجهاز الفني.

الوقت انتهى رفقة فيسيل
قال للصحافيين مع توقف متقطع لمسح دموعه «أولا أريد أن أنهي وقتي هنا بشكل جيد ثم أرى ما هي الخيارات المتاحة لي».

وتابع «أريد الاستمرار في اللعب ثم الاعتزال وأنا لا أزال نشطا في الملاعب. هذا صعب بالنسبة لي هنا، لذلك أريد أن أجد مكانا يمكنني الاعتزال فيه في النهاية».

انضم «الرسام» إلى فيسيل كوبي في العام 2018 بعد 16 عاما أمضاها في الفريق الأول لبرشلونة الذي حقق معه لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات والدوري الإسباني في تسع مناسبات.

وقع على عقد مدته ثلاث سنوات مع فيسيل براتب سنوي يبلغ 30 مليون دولار، وقد مدّده في مايو 2021.

تفادي الهبوط بعد موسم أول ممتاز
فاز إنييستا بكأس الإمبراطور في 2019 وقاد فيسيل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد عام، كما توج بالكأس السوبر اليابانية 2020.

لكن الفريق كافح لتفادي الهبوط الموسم الماضي وأقال عدة مدربين تواليا قبل أن ينهيه في المركز 13 في نهاية المطاف في دوري مؤلف من 18 فريقا.

قال إنييستا إن مغادرة فيسيل كانت «من أصعب القرارات في مسيرتي. كنت أعتقد دائما أنني سأعتزل هنا، لكن الأمور لم تسر كما رغبت».

ودية وداعية مع برشلونة
أضاف «خلال الأشهر القليلة الماضية، تدربت بجهد بهدف المساهمة في الفريق، لكنني بدأت أشعر أن المدرب لديه أولويات مختلفة».

سيلعب إنييستا مع فيسيل في مباراة ودية ضد برشلونة على ملعب طوكيو الوطني في 6 يونيو.

ستكون مباراته الأخيرة على أرضه ضد كونسادولي سابورو في الدوري يوم الأول من يوليو.

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