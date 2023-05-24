مهاجم بلجيكي ومتوسط ميدان ياباني.. صفقتان قريبتان لميلان

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى فريق إي سي ميلان الإيطالي إلى تعزيز تشكيلته الحالية بلاعبين شباب، وفي نفس الوقت يملكون الخبرة الكافية، استعدادًا للعودة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وكذلك المنافسة على الدوري المحلي.

ويعاني «الروسونيري» هذا الموسم على مستوى الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز الرابع مستفيدًا بخصم 10 نقاط من منافسه يوفينتوس، بعد أن حقق اللقب في الموسم الماضي، إلا أنه لا يسير بشكل جيد في الموسم الحالي، وفق جريدة «لاجازيتا ديلو سبورت».

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أما على الصعيد القاري، فتمكن الميلان من الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه تعرض للهزيمة ذهابًا بهدفين نظيفين، وإيابًا بهدف نظيف أمام جاره إنتر، الذي سيواجه مانشستر سيتي في النهائي.

وبحسب «لاجازيتا» فإن ميلان صوب أنظاره تجاه مهاجم نادي لانس الفرنسي البلجيكي لويس أوبيندا، لتعزيز الهجوم الذي يعاني هذا الموسم على مستوى إنهاء الفرص التي تتاح للفريق.

مهاجم يلبي الطموحات

ويرى «الروسونيري» في أوبيندا المهاجم الذي يحقق طموحاته، حيث يتّسم البلجيكي بالسرعة والتحركات الذكية، وكذلك القدرة على إنهاء الهجمات، إذ تمكن من تسجيل 19 هدفًا هذا الموسم في الدوري الفرنسي، وهو نفس العدد الذي سجله رفقة فريقه السابق فيتيس أرنهايم الهولندي الموسم الماضي.

وتوصّل ميلان كذلك إلى اتفاق مع الياباني داتشي كامادا لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني، من أجل الإنضمام إلى الفريق الإيطالي مطلع الصيف المقبل، عقب نهاية عقده مع الفريق الألماني.

لاعب الوسط البالغ 26 عامًا شارك الموسم الجاري في 45 مباراة سجل 16 هدفًا وصنع ستة مع فرانكفورت.